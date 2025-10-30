美濃灌溉斷水半年 農民批政府失職

高市美濃地區溫姓農民（中）因缺水灌溉後無奈表示，芭樂長不大、全變成小果，原本2萬多顆可賣高價的芭樂全數報銷，損失超過30萬元。（林雅惠攝）

高雄市美濃區合和里因護岸工程施工導致灌溉水源斷水逾半年，造成鄰近農作蔬果大面積枯死、農民損失慘重，農田水利署高雄管理處將責任丟給市府；高市府水利局則稱已採臨時抽水，且即日起改採「供7作5」兼顧灌溉；里長林作松批評，管理處態度消極，要求補償損失並確保供水穩定。

溫姓農民表示，他種植的2分地芭樂園自3月起無水可灌溉，果樹陸續乾枯、果實萎縮，原本可採收的2萬多顆芭樂全數報銷，損失逾30萬元；第二批果實僅剩1000多顆，根本不夠養家。

許姓農友指出，他種植2分地香蕉因缺水導致果實細小、品質不佳，往年收入可達20萬元，今年卻不到1萬元，損失慘重；林姓農民則說，種植的四季豆、高麗菜、韭菜全都枯死，多次向管理處及1999反映卻遭推諉，讓他無奈直言「辛苦耕作全白費」。

高市府水利局表示，因2024年凱米颱風導致護岸受損，於今年2月25日開工修復，4至5月曾配合農忙停工2個月，後續汛期加速復建，自10月起已使用抽水機臨時供水，但部分地區水量仍不足，決定即日起將採「供7作5」方式，使用供水7天後再施工5天，並於施工期間搭配抽水機供水，以兼顧灌溉與施工進度，目前工程進入最後階段，預計11月底全面完工。

農田水利署高雄管理處說明，水利局承包商於7月下旬拆除原抽水機後，竹子門工作站於10月初反映灌溉不足，分水員即致電要求復裝抽水機，市府雖於10月10日重新安裝，但抽水容量不足，無法滿足約100公頃的農田灌溉需求。

合和里長林作松批評，農田水利署本應負責灌溉管理，卻因官派管理處態度消極、遲未解決斷水問題，導致農作物大面積枯死，日前協調會上氣氛一度緊張、差點爆發衝突，他直言「政府螺絲真的鬆掉了」，並呼籲市府與農水署應負起責任，盡速補償農民損失，並確保灌溉穩定。

農民呼籲，灌溉是生計關鍵，政府應盡速恢復供水並提出補償方案，讓農民可以安心耕作。