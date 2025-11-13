美濃男子疑以彈弓毀損車窗 警方6小時火速查獲嫌犯

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 高雄市美濃區今（13）日上午11時許發生一起自小客車玻璃遭鋼珠擊損案件，警方獲報後立即成立專案小組展開偵辦。經旗山分局與刑警大隊偵五隊協力追查，在6小時內即鎖定涉案對象並將劉姓男子帶回偵詢，查扣犯案工具強力彈弓1把，全案正由警方持續釐清犯案動機中。

警方指出，該起案件發生於美濃區某處民宅前空地，現場車窗出現裂痕並留有鋼珠。經報請橋頭地檢署梁詠鈞檢察官指揮偵辦，警方循線掌握嫌疑人行蹤，於今(13)日下午18時許將其帶回旗山分局偵查隊調查。

旗山分局表示，警方將持續追查案發原因與相關情節，並依法移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，呼籲民眾切勿以危險物品破壞他人財物或危及公共安全，警方對此類行為將依法嚴辦，以維護社會安寧。（圖：記者宋祥霖翻攝）