美濃盜採砂石案首波偵結 起訴議員前特助等12人

被挖成天坑的農田，坑底還積著水，高雄美濃地區成功、新吉洋段等多筆農地，因盜採砂石變成天坑，經多番追查，檢方3日宣告偵結，首波成功段起訴共12人。

公視新聞記者陳奐宇報導，「高雄從去年8月起接連爆出，有不法分子在大樹還有美濃等地區，盜採砂石並回填廢棄物的案件，事發至今已經超過半年的時間。記者回到美濃大峽谷案第一案的現場，可以看得到這個天坑，目前是還沒有恢復原狀的。」

良田被挖成大峽谷回填廢棄物後，還有污染水源疑慮，檢警調等單位去年大規模追查美濃盜採案，發現成功段盜採案的呂姓主嫌及涉案地主石姓前議員特助等人，2017年起就長期在美濃及彌陀區多處農地盜採砂石，並回填廢棄物。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「呂某長期主導犯罪集團，犯罪情節重大，對國土環境造成難以回復之損害，且犯罪所得高達2億多元，請從重量刑4年以上有期徒刑。」

成功段案不法獲利超過2億元，不只呂姓主嫌被要求從重量刑，檢方點名曾參與民代會勘、事後被發現是涉案地主的石姓被告，過去利用議員特助身分與盜採集團配合，犯後態度不佳，請求法院量處2年以上有期徒刑。

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿認為，「這些業者跟特定的政治人物，他們關聯性（往往）是非常強烈的，在系統上，譬如選舉這件事情，我們的政治獻金或什麼，是不是我們要有個更公開的制度來防止、限制這樣子的政治獻金？」

民進黨高雄市議員林志鴻質疑，「石姓涉案地主作案時間長達數年，橫跨她在擔任議員助理的期間，檢察官指出她利用政治身分作案，是不是表示案情可能有向上延燒的可能？」

盜採砂石案引出地方複雜的政商關係，民代呼籲深入釐清，檢方也強調，將持續查緝土地提供者及幕後金主等，全面性打擊集團性環保犯罪。

