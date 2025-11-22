美濃蘿蔔好豆季 好味登場

「二○二五美濃白玉蘿蔔還有好豆季」昨（廿二）、廿三日於美濃客家文物館前廣場熱鬧登場，今年以「時間的芳味」為主題，邀請民眾一同透過五感體驗，感受土地與時間共同醞釀出的香氣與記憶；農會向大、小朋友發出邀請函，跟著每年一季的白玉蘿蔔還有好豆季，親手拔白玉蘿蔔、採摘新鮮毛豆，把最新鮮的農產帶回與親朋好友品嚐！

今年美濃農會特別與漢來美食跨界合作，漢來美食為南部最大餐飲品牌，主廚團隊長年支持在地農業，並多次深入美濃田間尋訪食材；在一次產地參訪中，漢來西餐主廚及採購協理認識了白玉蘿蔔及其延伸加工品，如糖漬老蘿蔔、蘿蔔絲、蘿蔔乾、蜜紅豆餡等，激發將在地食材融入菜單的構想。今年蘿蔔季期間，漢來旗下多間餐飲品牌包括焰鐵板燒、焰牛排館、上菜片皮鴨專賣店及漢來軒等，將陸續推出以白玉蘿蔔為主題的創意料理，包含白玉蘿蔔鴨架湯、白玉蘿蔔燉牛腩，讓更多消費者在餐桌上感受美濃風土。

未來雙方也將持續合作研發聯名產品，如以糖漬老蘿蔔開發的「老蘿蔔起士」等，推廣美濃農產的創新應用與永續價值。昨日開幕當天漢來美食焰鐵板燒牛排館張駿霖店長在料理秀為大家帶來白玉老蘿蔔蒸蛋湯，以白玉蘿蔔芙蓉蒸蛋為主體，淋上美濃老蘿蔔熬煮的燉雞湯，內餡加入毛豆仁顆粒，頂層放上玄米粒炸雞肉串增加口感，呈現蘿蔔好豆的好滋味，緊接著美濃豐富的農產品橙蜜香番茄、雜糧豆（黃、黑、紅豆）、蔬菜豆（毛豆、敏豆、翼豆）等也將陸續上市。歡迎大家秋冬來到美濃，體驗白玉蘿蔔還有毛豆的採摘、品嚐新鮮當季的農特產品、感受農村的人文與風情。

農會總幹事鍾清輝表示，今年十一月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年冬」，農會誠摯邀請民眾把握十一至十二月產季，走進美濃拔一根冬天的白玉蘿蔔，品嚐土地的恩賜，體驗天惠一方的好味道。高市府農業局指出，拔蘿蔔及採毛豆體驗已成為美濃地區推動食農教育的重要品牌，透過親子體驗與企業參與，不僅促進產地與消費者的連結，也展現地方農業的永續能量。未來將持續推動「從產地到餐桌」的合作模式，讓美濃這座「食材珠寶盒」發光發熱，成為高雄農業永續發展的典範。

農事體驗活動以推動促進親子關係、體驗農村生活、認識農業及生態環境為主要目的，希望參加者共同支持；不論大人小孩都樂於親近土地、對在地農產多一份認識，讓我們更看到永續農業的未來，這個週末想要出來走走的朋友，歡迎前往體驗。