美濃青銀共榮培力中心盛大揭牌 義守大學翻轉老菸廠再生啟動

▲義守美濃客庄新生機，青銀共榮培力中心啟用。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄美濃一座曾寄託菸農生計及時代記憶的廣興舊繳菸廠，在義守大學的投入下正迎來新生命。義守大學推動的教育部USR計畫-「美濃世代共榮：客庄文化與健康樂活的永續之路」，12月8日舉行「青銀共榮培力中心」揭牌啟動儀式，現場賓客雲集，包括高雄市客家事務委員會楊瑞霞主委、美濃區謝鶴琳區長、義守大學古源光校長及沈季燕副校長、高雄美濃青銀夥房發展協會李雨宣理事長等人，共同見證一座由大學陪伴地方、推動永續的行動基地誕生。

廣告 廣告

青銀夥房這座具有歷史風華老建築，在義守大學USR團隊的導入下不再只是一處歷史場域，而是青銀共學、文化再生與健康促進的新樞紐。計畫主持人陳麗琴教授是土生土長的美濃客家子女，如今能帶著學生回家鄉服務，她說我們不是在做計畫，而是在以真實的陪伴回饋土地；她的故事也象徵大學從教室走向社區，讓「知識」真正回到人與生活之間。

義守大學長期以跨域創新、競逐全球為願景，而USR更讓這份願景落地，在美濃具體展現大學影響社會的力量。此次計畫結合了健康醫學、智慧科技與客家文化三大向度，並以「跨代共創」、「活力樂齡」及「文脈傳承」三大軸線推進社區改變。透過跨領域團隊深耕，學生帶著創意與科技走進巷弄，陪伴長者分享八音、飲食與農耕智慧，並透過文化設計工作坊共創具有美濃特色的文創商品與體驗活動，讓青年以創新回應傳統，使文化從記憶化為生活資源；在健康面向上，大學醫療與營養專業進入社區，從預防醫學、營養管理到高齡照護，協助居民養成健康行為，將健康教育變成日常可實踐的行動；文化層面則透過藝術活動、美濃故事採集、客語課程與文化展演，重新凝聚居民的文化認同，讓地方文脈成為提升身心靈健康的能量來源。配合客委會補助，舊廠房完成天花板與粉刷工程後，更成為文化、健康與世代交流的嶄新空間。

這樣的轉變並非單點努力，而是大學扮演社會創新夥伴所帶來的整體效應。義守大學校長古源光表示:「大學責任不應侷限於教學與研究，而是要與地方同行、回應社會需求。美濃有文化、有故事，我們希望用人才與資源讓它發光。」；高雄市客家事務委員會楊瑞霞主委也肯定義守大學所帶來的青年能量與跨域視野，不僅陪伴長輩，也吸引青年返鄉，為客庄文化注入新生命；在地夥伴如青銀夥房也指出該中心不只是文化活化的據點，更整合教育、健康與產業發展期為美濃帶來文化、經濟與福祉的多重效益。

美濃青銀共榮培力中心揭牌是一段長期承諾的起點，未來該中心將持續舉辦跨世代活動、文化共創計畫與健康促進行動，打造青年願意回來、長者安心生活、文化能夠延續的永續客庄。

當孩子吟唱客家歌謠、長者分享生活智慧、青年策劃文化節慶，這些日常交織的聲音，將如悠揚八音般迴盪在美濃的土地上。義守大學以行動再次證明-大學也是改變社會、助力地方、重塑未來的重要力量之一，真正落實大學社會責任。（圖╱義守大學提供）