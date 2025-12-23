美濃、大樹廢土案衝擊 業者控土方去化成本大增

地檢署大廳業者熱烈喊價，橋頭地檢署23日釋出扣押到的挖土機、曳引車等機具進行拍賣，來源是高雄美濃、大樹偷倒廢土案件吸引許多業者到場競標。

競標者施先生表示，「1台堪用的怪手至少都要上百萬才能才可以用，但是它是實際上是還堪用，但是就是說我們可以比較低的價格取得。」

案件偵查進入尾聲，相關涉案人已遭起訴，但隨案件浮上檯面的土方去化問題卻遲遲沒解決，導致多處工地進度延宕。繼22日市議會召開土方去化公聽會，工務局上午也針對《營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正草案召開說明會。

高雄市不動產建築開發商業同業公會理事黃添銘回應，「土資場的容量太小，我們現在運不出去，挖出來的土運不出去，所以這就影響我們的成本跟工班。」

土方挖出後無處可去，因為合法土資場容量有限、黑市又漫天叫價，以往處理費1公噸大約50元，如今暴增到1600元甚至更高，讓業者無力承受，不僅可能導致成本轉嫁到房價上，也恐怕讓危老建築整建意願降低，影響甚深。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜指出，「土資場的管理事實上也是一個很重要的事情，高雄市政府應該自己還要做一個公有土資場，去平衡整體的價格跟它所規範的事項，讓私有的土資場在公有土資場的示範底下可以有一個平穩的狀態。」

據了解，高雄市土石方管理辦法雖一讀通過，但二讀遭大會擱置中。工務局表示，暫置再回填問題已列入自治條例的修訂範圍。民代呼籲市府廣納產業意見，讓條例調整更貼近產業需求，並透過成功修法讓高雄成為全台典範。