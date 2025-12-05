美濃「雉+野蓮」全台家樂福上架 以購買力支持水雉保育與永續農業

高雄美濃代表性作物「野蓮」邁向永續新里程。由農業部林業及自然保育署屏東分署指導、高雄市政府農業局輔導，並由高雄市野鳥學會、美濃區農會及美濃區蔬菜產銷班第十八班共同推動的「護雉蓮盟：雉+野蓮」品牌，5日正式在全台家樂福量販店上架，讓消費者透過購買行動支持保育瀕危物種水雉，實踐生態與產業共榮。

↑圖說：由左至右分別為高雄鳥會理事長莊清富、高雄市政府農業局副局長高鎮遠、屏東分署副分署長朱木生、林業及自然保育署處長莊韶華、產銷班第十八班班長李煥生、美濃農會總幹事鍾清輝、美濃愛鄉協進會榮譽理事長劉孝伸、客家委員會主委古秀妃、家樂福永續長蘇小珍、中華鳥會理事長張瑞麟。 （圖片來源：高雄市農業局提供）

廣告 廣告

美濃是全台九成以上野蓮的主要產地，廣布的野蓮田同時也是稀有保育類動物「水雉」的重要棲息環境。然而，由於採收期與繁殖期重疊，農作與保育長期存在競合。為兼顧生產與生態，農業部推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付方案」，高雄市農業局在地落實「生態薪水」機制，補貼農民因友善耕作所增加的成本，讓保育行動化為實質收益，成功打造美濃平原為國土生態綠網的關鍵節點。

此次上架的「雉+野蓮」是跨部門長期合作的成果。高雄市野鳥學會與產銷班輔導農民營造水雉適合繁殖的棲地，包括種植小面積菱角供築巢、定期巡守，以及落實友善農法與安全用藥。美濃區農會則負責品質把關與產銷履歷（TAP）驗證，並配合相關單位執行抽檢，確保上架產品符合食品安全標準。

↑圖說：高雄市政府農業局高鎮遠副局長於記者會上致詞，感謝各界對美濃野蓮推廣及水雉復育的支持與協助。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，大型通路的加入有助穩定農民收入，更可透過ESG實踐將永續理念傳遞給消費者，讓每一次購買都能直接支持水雉保育。農業局長姚志旺則指出，雉+野蓮品牌證明「生產」與「生態」並非對立，而是能夠並行共好。透過生態給付與標章認證，讓農民的努力獲得市場肯定，也讓美濃野蓮成為永續農業的示範亮點。

「護雉蓮盟」為高雄市野鳥學會註冊商標，代表產品採用友善農法並參與水雉保育，如棲地營造及延後採收等措施。標章由農會、產銷班與保育團體共同審核，確保公正性與生態價值。市府強調，未來將持續整合多方資源，深化合作，讓這項客庄特色產業成為推動永續農業的全國典範。

更多品觀點報導

「2025打開嘉義」成果展登場 街角館串起城市故事與世代記憶

金屬中心技轉台朔重工 國產 rTMS 治療系統正式亮相醫療科技展

