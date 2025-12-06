美濃「雉+野蓮」 正式上架家樂福

為具體實踐農業生產與生態保育共榮之願景，由農業部林業及自然保育署屏東分署指導、高市府農業局輔導，結合高雄市野鳥學會、美濃區農會及美濃區蔬菜產銷班第十八班共同推動的「護雉蓮盟：雉+野蓮」品牌，五日正式上架全台家樂福量販店，該舉標誌著南臺灣客庄重要產業-美濃野蓮，邁向兼具環境意識與經濟價值的綠色產業，展現了公私部門協力守護瀕危物種「水雉」的具體成果。(見圖)

農業局今(六)日說明，野蓮（龍骨瓣莕菜）是高雄美濃地區最具代表性的客家作物之一，全台產量逾九成皆源於此；然而，廣布的野蓮田亦是珍貴稀有保育類野生動物「水雉」的棲息環境。過去，由於野蓮採收期與水雉繁殖期重疊，農事操作常與生態保育產生競合。

廣告 廣告

為解決該課題，農業部林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，高市府農業局則積極於地方落實執行，透過「生態薪水」的機制，補貼農民因友善耕作所衍生的成本，將保育成果轉化為農民的實質收益，成功將美濃平原建構為國土生態綠網的關鍵節點。

這次上架的「雉+野蓮」，是多方單位長期與嚴謹合作的結晶。高雄市野鳥學會與美濃區蔬菜產銷班第十八班緊密合作，輔導農民在田間營造適合水雉繁殖的棲地，例如種植小塊菱角供其築巢、定期巡守，並恪守安全用藥等規範。

美濃區農會則在品質控管與資材輔導上扮演關鍵角色，協助推動產銷履歷（TAP）驗證，並與相關單位合作進行不定期抽檢，確保每一包上架的野蓮均符合食品安全標準，維護消費者權益與品牌信譽。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，野蓮產業的永續發展，有賴於市場端的支持，這次與家樂福通路的合作，正是企業實踐ESG（環境、社會及公司治理）的典範；透過大型通路的採購與推廣，可穩定了農民的收入，更讓全台消費者能透過購買行為，直接參與美濃水雉保育行動。

農業局姚志旺局長強調，美濃野蓮產業的轉型，證明了「生產」與「生態」絕非對立；農業局與高雄野鳥學會多年攜手執行「生態給付」計畫後，將「護雉蓮盟」標章認證的野蓮，媒合上市於同樣具有生態永續理念的家樂福通路，象徵農民對土地的承諾以及生物多樣性的尊重，獲得市場的高度肯定。未來，高市府將持續整合多方資源，深化與在地農會及產銷班的合作，讓這項南臺灣客庄的特色產業，成為台灣邁向永續農業的典範。

「護雉蓮盟 雉+野蓮」是由高雄市野鳥學會註冊之商標，旨在認證美濃地區採用友善農法、並實際參與水雉保育計畫（如營造棲地、配合延遲採收）之野蓮產品；標章制度由包括美濃區蔬菜產銷班第十八班、美濃區農會、美濃八色鳥協會等代表組成的委員會共同審核與維護，以確保其公正性與生態價值。