美火速逮捕馬杜洛直送紐約！矢板明夫：「新邪惡軸心」顫抖不安

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國；美國司法部長邦迪表示馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」，強調這是對國際販毒犯罪的嚴正追究。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫便指出，當今這個規則被反覆踐踏、價值被刻意顛倒的國際局勢中，美國選擇以極短時間、極低外溢成本的方式解決問題，正是「亂世用重典」的體現。

矢板明夫在臉書發文強調，在當今這個規則被反覆踐踏、價值被刻意顛倒的國際局勢中，「美國對委內瑞拉的介入，儘管存在違反國際法形式正義的爭議，卻未必是錯誤的選擇，甚至可以說，是亂世之中不得不為的現實手段」。他直言，國際法與聯合國體系的前提，是各國至少願意尊重基本規則，然而當獨裁政權一再證明自己只利用規則、卻從不遵守規則時，形式上的合法性，反而成了民主國家自縛手腳的枷鎖。

矢板明夫指出，委內瑞拉在馬杜洛政權長期統治下，早已喪失有效治理能力，選舉淪為表演，軍警與黑幫、毒品網絡糾纏不清，國家資源成為中俄勢力與腐敗菁英瓜分的戰利品。「這樣的體制，不僅傷害其本國人民，也透過難民潮、治安惡化與能源操弄，持續外溢風險。」

若國際社會仍以「不干涉內政」作為最高道德標準，矢板明夫認為，這實際上等同默許獨裁者以主權之名，對內壓迫、對外輸出混亂；因此美國選擇以極短時間、極低外溢成本的方式解決問題，正是「亂世用重典」的體現。電擊式的斬首行動，固然冷酷，卻可能比長期制裁、代理人戰爭或內戰更少犧牲。這也向世界傳遞了一個殘酷但清晰的訊號，那就是當民主世界真的下定決心，獨裁政權並非不可撼動，「這一點，對北京、莫斯科與平壤而言，心理震撼要遠遠勝過千篇聲明。」

矢板明夫還提到，更值得注意的是，在美國採取軍事行動之前，川普選擇先與日本首相高市早苗通話。「這不是禮節，而是戰略訊號。它象徵日美同盟並非口頭承諾，而是真正納入行動前的決策鏈核心夥伴關係。」對台灣而言，這一點尤其關鍵，因為真正的安全，不在於敵人說了什麼，而在於盟友在關鍵時刻會做什麼。

「當習近平、普丁、金正恩看到一個反美政權在極短時間內被瓦解時，他們心中浮現的，恐怕不是道德譴責，而是切身的顫抖不安。」矢板明夫強調，獨裁者最害怕的，從來不是輿論，而是不確定性，尤其是不知道「紅線」究竟在哪裡。「當邪惡以制度、法律與資訊戰作為武器時，還迂腐地用道德說教回應，無異於自我麻醉。」委內瑞拉事件提醒我們，國際秩序若要存在，終究需要有人願意承擔骯髒而沉重的責任。「或許這並不完美，但在一個正在滑向強權叢林的世界裡，沒有這樣的力量，規則只會成為獨裁者的玩具。」

