美炸！BLACKPINK Rosé仙氣降臨葛萊美 黑白戰袍美腿藏不住
第68屆葛萊美頒獎典禮今（2日）台灣時間上午8點，將在美國洛杉磯登場。世界級韓流女團BLACKPINK成員Rosé，除了受邀擔綱表演嘉賓，夯曲〈APT.〉還一舉入圍3大獎，風光為K-pop寫下全新里程碑。
Rosé來了！超美降臨葛萊美紅毯
Rosé稍早已現身葛萊美紅毯，她以一頭金色捲髮俏麗亮相，身穿黑色平口迷你洋裝，腰間搭配垂墜的白色澎裙，展現俏皮不失優雅的紅毯造型，一現身立刻引爆粉絲尖叫，再度展現超夯偶像的高人氣。
Rosé神曲〈APT.〉入圍3大獎
Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的洗腦神曲〈APT.〉不僅在全球圈粉無數，這次也風光提名年度製作（Record of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）以及最佳流行組合/團體演出（Best Pop Duo/Group Performance）。顯見Rosé不僅人氣超高，創作實力也深受國際大獎肯定。
