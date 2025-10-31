美為稀土讓步暫緩「50%規則」 前官員批：中企將藉此規避制裁

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行會談前合影。美聯社



美國川普政府9月底曾宣布一項「50%規則」，針對中國企業加強科技產品出口管制。但在週四（10/30）的「川習會」後，美方同意暫停實施新規一年。多位美國前官員批評，此舉恐導致這項管制措施失去效力。

美國總統川普與中國國家主席習近平週四在南韓釜山會談後，中國商務部宣布美方已同意暫停實施這項「50%穿透性規則」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四接受福斯新聞專訪時已證實此事，並稱「是為了交換中國暫停稀土出口許可制度」。

美國商務部工業與安全局（BIS）9月29日發布「關聯企業規則」，已被列入美國科技出口管制對象的中國企業，其持股50%以上的子公司也被列入管制，與母公司一樣須取得美國政府許可才能購買某些美國科技。

這項措施的用意，是防止受制裁的中國企業藉由子公司繞過美國科技出口管制，取得先進晶片等產品。

川普第一任期的美國商務部助理部長尼卡塔（Nazak Nikakhtar）向路透社表示，美國若暫停實施新規，「可能讓中國企業有時間重組公司架構與股權，以繞過日後重新實施的任何規定」。

她表示，中國企業多年來「已非常擅長規避美國法律」。

華府的對中鷹派人士一直強烈支持「50%規則」。根據分析公司WireScreen的最新報告，美國出口限制清單原本有1300家中國企業，「50%規則」若實施，將增加2萬家。

在拜登政府擔任白宮國家安全委員會科技與國家安全主任的克汗（Saif Khan）表示，暫停實施50%規則「可能大幅削弱支持者原本期待的國安效果」。

不過貿易律師費雪-歐文斯（Dan Fisher-Owens）認為，美國企業可能維持謹慎態度，不會輕易向原本已列入管制清單的中國企業子公司恢復出貨，因為美中情勢一旦惡化，相關規定可能重新實施。

