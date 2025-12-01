美烏佛州會談內幕！討論聚焦烏克蘭加入北約、割讓領土兩難點

編譯林浩博／綜合報導

美國與烏克蘭雙方11月30日於佛州舉行會談，為結束俄烏戰爭尋找出路。CNN引述知情人士指出，上回在瑞士的協商取得了進展，此次則是以此為基礎的「進一步」討論，聚焦在烏克蘭能否加入北約與割讓領土這兩大難點。

美國與烏克蘭雙方代表於川普特使魏科夫自家集團旗下的私人俱樂部展開協商。（圖／翻攝自X平台 @TanyaKozyreva）

烏克蘭料理上桌

美國總統川普的特使魏科夫（ Steve Witkoff ）、女婿庫許納（Jared Kushner），還有國務卿盧比歐（Marco Rubio）都參與了這回會談。魏科夫自己跟川普一樣，都是地產大亨，這次協商的場地，就是假他自家集團的私人俱樂部。

此次談判被稱作「既艱難卻又具有建設性」，似乎是為了哄好烏克蘭在對俄協議上有所妥協，美方特意在餐點方面，獻上了羅宋湯和高麗菜捲之類的烏克蘭傳統料理，可說是以巧妙的外交姿態，表達對烏克蘭的歡迎。

實質阻擋烏克蘭加入北約

有直接參與協商的人士向CNN透露，這次是立基於日內瓦回合的更進一步磋商。他稱：「很多事情尚待完成，因此現在說我們敲定任何事情，都屬言之過早。」

該名人士又補充說：「不過，這次會談目標明確，詳細討論了和平協議最為困難的方面。」

他暗示部分領域有望取得具體進展。像是原先美俄版28點和平計畫「困難的方面」，其中一即要求烏克蘭正式放棄對加入北約的追求，並將之寫入烏克蘭自家憲法，俄羅斯一直堅持此條件，但烏方同樣從來都不肯接受。

不過，據其所述，他們討論了由北約成員國自己，直接就此與俄羅斯協商，藉由北約與俄方的協議來實質阻擋烏克蘭加入。在此構想的情境之下，這名人士強調：「烏克蘭將不會在法律上、不會在官方層面被逼得須放棄加入北約的志向。」

「不過，若美國有某事與俄羅斯取得雙方共識，或是俄羅斯從北約獲得了保證，烏克蘭就不會參與相關的決策過程。」

這項妥協極為敏感，許多北約國家恐怕也難以接受。知情人士稱，此條件的最終決定權，將會落在烏克蘭總統肩上。但隨著美烏持續磋商，再加上魏科夫赴俄交涉，關於如何以創新方式繞過烏克蘭的底線，也正被加以討論。

割土求和

另一個棘手的難點，同樣有在美俄版的28點和平計畫，即烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）尚未被俄方侵占的土地，俄羅斯堅持烏方必須割讓。這當中也包括對烏方安全至關重要的「堡壘帶」（fortress belt），也就是一連串防守森嚴城鎮所組成的禦敵防線。原先的計畫建議，將這片區域交由俄羅斯控制，但不得部署兵力。

這項最具爭議的爭執點，據該名消息來源，同樣有所進展：「將土地放棄並交由俄方控制，此舉會嚴重弱化烏克蘭的防禦，還會升高未來遭受進一步侵略的可能性，而且也會大幅削弱烏方作戰能力，因此這想法已不予考慮。不過，這不代表沒有既守住憲法又兼顧烏克蘭安全的潛在方法。」

至於具體有哪些方法正被討論，該人士因內容「太過敏感」而不願揭露。他直言：「我真的認為，如果將之公開，我們或許會毀了達成解決方案的機會。」

此外，俄羅斯至今都不願放棄逼烏克蘭屈從，這是又一個阻礙和平協議成真的困難。

