美烏俄三方會談今登場 澤倫斯基：領土問題是關鍵

美國、烏克蘭與俄羅斯三方代表今、明兩天將在阿拉伯聯合大公國針對俄烏停火計畫舉行會談。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(23日)表示，本次會議將觸及領土問題，這也是俄烏談判中最大的癥結點。

路透社報導，澤倫斯基今天透過WhatsApp向記者表示，領土爭議將是美、烏、俄三方會談的首要議題。他說：「頓巴斯(Donbas)問題是關鍵。今、明兩天在阿布達比，三方將討論如何看待這項議題。」

截至目前為止，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)對於停止攻打烏克蘭沒有表現出太大興趣，並要求基輔必須放棄整個東部頓巴斯地區才願意停火。這項提議已遭到澤倫斯基拒絕。

此外，為了防止俄軍日後再度入侵，烏克蘭不斷向美國與歐洲盟國爭取戰後安全保障。對此，澤倫斯基表示，相關協議已準備就緒，正等待美國總統川普(Donald Trump)敲定簽署時間與地點。至於外傳俄羅斯有意利用其被凍結資產來重建殘破的占領區，澤倫斯基駁斥這種想法簡直是「一派胡言」。

他說：「我們理所當然會爭取(將資產用於烏克蘭)，將所有凍結資產交由烏克蘭使用，才是絕對的公平。」(編輯：許嘉芫)