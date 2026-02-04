美烏俄三方會談前夕！習近平蒲亭今視訊通話

▲中國官媒《央視》報導，中國國家主席習近平今（4）日下午與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國官媒《央視》報導，中國國家主席習近平今（4）日下午與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤，目前還不知兩人談論議題為何，但美俄烏三方將在今明兩日於阿布達比舉行第2輪會談，一般預料俄烏戰爭會成為兩人討論焦點之一。

《央視》報導表示，習近平今日下午在北京人民大會堂與蒲亭舉行視訊會晤，除此之外就沒有透露任何其他相關細節。

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergey Shoigu）1日才訪問北京，與中國外長王毅會晤。紹伊古此次中國行只待了一天，同王毅會見之後就離開了北京。當時報導指出，與紹伊古會晤後，王毅表示中俄有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。王毅重申中俄是全面戰略協作夥伴，應就涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。

美俄烏三方第2輪會談啟動

美俄烏三方第2輪會談今日將在阿布達比舉行，本週俄羅斯恢復對烏克蘭的空襲，讓基輔當局相當不滿，強烈譴責俄軍攻擊能源基礎設施不人道，俄軍則稱打擊目標都是軍事據點。

美國總統川普對於和談前景相當樂觀，認為取得突破指日可待，但是克里姆林宮目前仍堅持烏克蘭必須放棄頓巴斯，要烏軍全面退出頓巴斯，而基輔則無意接受割讓領土的安排，還不知雙方歧異甚大的立場要如何調和。《衛報》報導指出，最新民調顯示俄烏雙方的民眾都對長年戰爭感到厭倦，呼籲和平的呼聲越來越高，但是，雙方民眾也都不願意就領土做出讓步。

