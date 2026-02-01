美烏俄三方會談 澤倫斯基：2/4-5阿布達比舉行

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(1日)表示，在美國斡旋下，新一輪美烏俄三方會談將於2月4日至5日在阿布達比舉行，並補充指出，基輔已準備好展開「實質性討論」。

澤倫斯基在社群平台X上寫道：「我們的談判團隊剛剛提交了報告。下一輪三方會談的日期已敲定，將於2月4日至5日在阿布達比舉行。」

他表示：「烏克蘭已準備好進行實質討論，我們也希望這次會談的結果，能讓我們更接近一個真正且有尊嚴地結束戰爭的方向。」(編輯：沈鎮江)