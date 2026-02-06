美烏俄第2輪三方會談 同意交換314名戰俘

記者賴名倫／綜合報導

美國政府特使魏科夫5日證實，烏俄在第2輪3方會談達成換俘共識，各釋放157名戰俘與平民，這是暌違5個月重啟換俘作業，象徵外交折衝逐步發揮成果，他也矢言繼續斡旋、致力實現烏俄戰爭停火目標。

暌違5個月重啟換俘

烏克蘭《基輔獨立報》報導，烏俄代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的會議上，透過美方與阿聯斡旋，同意由俄方釋放150名烏國官兵與7位平民，換取烏方釋放157名俄軍戰俘。烏國政府稍後公布獲釋戰俘照片，指出部分官兵是在2022年馬立波戰役與保衛車諾比核電廠期間被俘，如今順利返國，讓烏國軍民同感振奮。烏國總統澤倫斯基強調，這是自2025年10月之後，相隔5個月再度換俘，他肯定各方斡旋成效，強調將持續爭取逾2000名戰俘全數獲釋。

波蘭總理訪烏 簽能源合作協議

同日，澤倫斯基在首都基輔會晤波蘭總理圖斯克，雙方簽署協議，將推動波蘭輸送液化天然氣計畫，並根據「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制與「歐洲安全援助」（SAFE）國防融資計畫，推動聯合生產計畫，確保數位基礎設施及無人機生產與研發能量。

儘管美國總統川普1月29日宣稱俄國總統蒲亭同意暫停攻擊烏國能源設施1週，但俄軍仍持續空襲，並於3日重創基輔的達爾尼察發電廠，當局稱至少需2個月才能修復。

烏俄時隔5個月再度換俘，獲釋的烏軍官兵當中，有多人是開戰之初就被囚至今。（達志影像／路透社）

獲釋烏軍官兵與家人團聚，喜悅之情溢於言表。（取自烏國總統幕僚長布達諾夫「X」）

澤倫斯基（右）與圖斯克簽署協議，將深化能源與武器生產合作。（達志影像／路透社）