【美烏俄第2輪會談明登場】澤倫斯基堅守頓巴斯主權 盼有尊嚴終戰

記者賴韋廷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，美國、烏克蘭與俄羅斯的第2輪停火會談預計4日起登場，他除重申堅拒割讓頓巴斯地區，期望以「有尊嚴」方式終結戰爭，也針對俄軍近日空襲造成平民傷亡事件，表達強烈譴責。

俄無人機襲巴士 烏嚴厲譴責

烏克蘭《基輔獨立報》報導，美烏俄已達成共識，定4日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第2次會談；澤倫斯基也於2日召見談判團隊指示相關框架，強調「已準備好展開實質討論」，期盼磋商結果「能更接近以真實且有尊嚴的方式終結戰爭」。報導指出，儘管烏俄對頓巴斯地區歸屬仍存在歧見，但第2輪3方會談仍將繼續討論，並納入能源基礎設施安全議題。

廣告 廣告

另一方面，俄軍近日仍持續空襲烏國第聶伯羅彼得羅夫斯克州等地，並於1日使用「見證者」無人機，2度襲擊民營能源公司DTEK所屬的礦工交通車，造成至少12死16傷。烏國國防部強調，俄軍無人機操作員顯然能確認對象為手無寸鐵的平民，卻在巴士遭襲受損後，繼續以無人機攻擊傷患與救援人員；對此，澤倫斯基嚴厲譴責，直言俄國意圖透過犯罪行為向烏民眾示威，應為衝突升級負責。

烏國防部長費多羅夫則說，俄軍上月曾非法使用「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，操控「見證者」無人機發動襲擊，因此，烏軍近期已和SpaceX公司合作運用反制措施，有效遏止俄軍行徑；而SpaceX公司總裁馬斯克也表明將擴大研擬相關措施，協助烏反制威脅。

美烏俄3方第2次停火會談4日將在阿布達比召開，澤倫斯基重申堅拒割讓頓巴斯地區。（達志影像／美聯社資料照片）

俄軍使用「見證者」無人機2度襲擊民營能源公司巴士，造成多名平民死傷，凸顯其暴行。（達志影像／美聯社）