美烏俄舉行三方會談？ 克里姆林宮否認

克里姆林宮今天(21日)否認，美國、烏克蘭與俄羅斯正籌備三方會談。值此此際，外交官正齊聚邁阿密，討論如何終結俄烏戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在前一天曾表示，華府正在考慮進行三方會談，若成真，將是莫斯科與基輔半年來首次面對面談判，但他也對三方會談是否能帶來進展抱持保留態度]。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的外交政策顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)告訴記者說：「目前沒有人嚴肅討論過這項提議，就我所知，也沒有在準備中。」

澤倫斯基20日在揭露美方提議三方會談後對媒體表示，他「不確定是否會有任何新進展」，並呼籲美國升高對俄羅斯的壓力，以結束戰爭。

不過，這位烏克蘭領導人今天語氣較為樂觀，他表示，美國、歐洲與烏克蘭談判代表之間的「建設性」會談「進展相當迅速」，但同時警告，「關鍵仍在於俄羅斯是否真正有意結束戰爭」。

澤倫斯基在社群平台X上指出：「遺憾的是，來自俄羅斯的實際訊號仍然全是負面，包括在前線持續進攻，俄軍在邊境地區犯下的戰爭罪行，以及對我國基礎設施的不間斷攻擊。」

俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)20日抵達邁阿密。烏克蘭與歐洲代表團也自19日開始陸續抵達。相關談判由美國特使魏科夫(Steve Witkoff)與美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)居中斡旋。

烏沙科夫表示，德米崔耶夫「將返回莫斯科提出報告，接下來再討論下一步行動」。這位克里姆林宮高層顧問也告訴俄羅斯記者，他「尚未看到」美國最新修訂的和平方案。