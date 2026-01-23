美烏俄首度3方會談 加速磋商停戰

記者施欣妤／綜合報導

美國、烏克蘭與俄羅斯代表，23、24日在阿拉伯聯合大公國展開關鍵會談，這是2022年烏俄戰爭爆發以來，3方首度共同出席會議，旨在加速結束這場延續近4年的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基22日與美國總統川普會晤後表示，已就烏國未來安全保障細節達成初步共識。

澤倫斯基晤川普 達成安保共識

澤倫斯基22日在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）場邊與川普會面，就烏克蘭未來安全保障「達成共識」。他表示，相關協議「已完成」且準備簽署，後續將交由美烏兩國國會批准，有關戰後經濟復甦的協議也即將完成。他也證實，美烏俄3方官員將在阿布達比首次會談，但有關烏東領土問題仍懸而未決，強調不只烏克蘭，「俄國也必須做好妥協準備」。

廣告 廣告

此外，他在WEF演說中罕見公開質疑歐盟對俄行動缺乏「政治意志」，包含遲遲未就俄侵烏成立戰爭罪法庭，直言「無止盡的內部分歧，導致歐洲缺乏團結」。由於俄軍加強攻擊烏國能源設施，引發斷暖、斷水與斷電，澤倫斯基原本打算取消瑞士之行。

美國特使魏科夫與川普女婿庫許納將前往阿聯出席3方會談，他們22日先赴莫斯科與俄國總統蒲亭會談，會後克里姆林宮重申，若不解決領土分歧，無法達成持久和平。

據報導，烏國代表團成員有國安委員會主席烏梅洛夫、總統府幕僚長布達諾夫、武裝部隊總參謀長赫納托夫等人。俄方代表則為軍事情報局（GRU）局長柯斯特克夫等人。

頓內茨克州控制權仍分歧

談判核心將圍繞美方提出的「20點和平計畫」。澤倫斯基上月表示，該計畫「已完成90%」，內容包含在烏東頓巴斯工業地帶建立「去軍事化自由經濟區」，由國際監督並撤軍40公里，以此換取基輔獲得美國長期安全保障。儘管雙方對頓內茨克州仍由烏軍控制的25%領土控制權僵持不下，但此次3方會談仍被視為戰爭爆發以來重大外交突破。

澤倫斯基（左）在WEF場邊與川普會面，為美烏俄3方會談鋪路。（達志影像／路透社）

庫許納（右）與魏科夫（中）22日先赴莫斯科會晤蒲亭（左），但針對烏俄領土分歧仍無突破。（達志影像／歐新社）