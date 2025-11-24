美烏修改和平方案有進展 澤倫斯基可能赴美拍板

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國與烏克蘭今天在日內瓦會談，稱雙方就川普28點俄烏和平方案統一立場上「取得進展」，強調最終架構「將由美烏兩國總統作出」，並討論安排烏克蘭總統澤倫斯基本週訪美。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBC News）與Axios新聞網報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）及川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner），今天在日內瓦與烏克蘭代表團會面。

● 會後聲明 白宮稱烏克蘭滿意調整方向

白宮在今天美烏會談結束後發表聲明指出，基於今天提出的修訂與澄清，烏克蘭認為方案調整後將符合他們國家利益，「烏克蘭代表團確認包括安全保障、長期經濟發展、基建保護、航行自由及政治主權等主要關切，都在會中獲充分討論」。

根據白宮說法，烏克蘭官員在會談中強調，美方提出的安全保證並結合方案中其他部分，「符合他們的核心戰略需求」。

盧比歐表示，與歐洲及烏克蘭官員的會談已有進展，但尚有更多工作待完成；澤連斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也於和盧比歐的會後表示「在朝向一個公正而持久和平邁進方面，已有非常好的進展」。

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）表示，華府和平方案除28點內容外，還有一份「安全保證架構」附加文件，載明美國有意提供類似北約條約第5條「集體防禦」的某種承諾，只是內容未具體規劃細節，也沒規定需國會批准取得與條約相同法律效力。

● 俄烏進程范斯著力深 親信可能赴俄溝通

官員們透露，除討論澤連斯基本週訪美外，日前赴基輔傳達川普28點方案的美國陸軍部長德里斯科可能前往俄國，或在其他地點與俄方官員會晤。

一名歐洲外交官與一名知情人士透露，美國副總統范斯（JD Vance）一直是推動這次俄烏和平進程的核心人物，而他的密友、美國陸軍部長德里斯科則成為關鍵溝通管道。自當上參議員後，范斯一貫主張烏克蘭不該是美國的首要優先事項，特使魏科夫則極力想為川普促成念茲在茲的「止戰協議」。

川普政府的28點和平方案19日曝光後，烏克蘭與歐洲認為太過偏向俄羅斯而難以接受。美國總統川普22日告訴媒體，美方提案「不是我的最終報價」，還說若澤倫斯基不接受這份和平方案「那他要打就讓他打到底」。

華爾街日報指出，在烏克蘭與歐洲展開外交折衝企圖修改28點和平方案之際，川普今天抨擊烏克蘭與歐洲。他在真實社群（Truth Social）貼文稱，這場戰爭對所有人而言都是輸家，「烏克蘭領導層對我們的努力沒有絲毫感激，而歐洲仍在繼續從俄羅斯買石油」。

原本川普的28點方案涉及基輔割地、限武、不加入北約及一些對莫斯科有利的重大經濟與政治讓步；川普本希望烏克蘭能在27日感恩節前接受。

但在日內瓦會談前，歐洲協助烏克蘭拿出一份修訂後的28點方案對應版，主要修改包括反對割讓現有控制領土，堅持談判應依現有接觸線停火後才開始；烏克蘭軍隊規模上限改為80萬人而非美方原本的60萬；改動烏克蘭不加入北約的文字，變成烏克蘭加入需所有北約成員達成共識，目前共識「尚不存在」。

● 普丁認可川普原案 改太多勢必破局

其他重要修改還包含把原本北約同意不在烏克蘭境內駐軍，改成北約同意「和平時期不在烏克蘭境內永久駐軍」，增加彈性空間；另加入美國提供類似北約條約第5條「集體安全防禦機制」安保承諾等文字。

華爾街日報指出，基輔的挑戰在於一方面須對川普保持平和，一方面要規劃日後談判立場。若烏克蘭支持一個調整後更有利自身的美方版本，將可反過來把壓力丟給莫斯科

但若把川普方案大改成更偏向烏克蘭，則和平方案恐怕落空；俄羅斯總統普丁已表示，川普的方案可作為和平協議的基礎。

華盛頓郵報指出，為川普政府斡旋努力辯護者認為，時間不在烏克蘭這邊，現在達成協議可免丟失更多土地。

曾在川普政府負責烏克蘭事務的前五角大廈官員卡德威（Dan Caldwell）說：「那些試圖拆解這份協議的人，只是想讓戰爭繼續打下去而已。（他們）一直有種幻想，覺得美國彈藥庫能源源不絕注入烏克蘭、有某種神奇制裁組合能逼俄國結束戰爭，還認為烏克蘭有能力把這場戰爭打到完全勝利。」

他說：「現實情況根本不是這樣。所以比較有建設性的作法，是認真考慮美方提出的務實方案。」（編譯：陳亦偉）1141124