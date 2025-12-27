美烏元首會談前夕 俄軍空襲烏克蘭至少8傷

隨著美國與烏克蘭領導人將在本週末舉行會談，商討俄烏和平計畫中的領土與安全保障事項，俄軍今天(27日)對烏克蘭首都基輔等地發動大規模空襲，已知造成至少8人受傷。

路透社報導，俄烏戰爭即將屆滿4年，美國、烏克蘭與歐洲官員近期持續針對和平協議進行會商，目標是早日結束這場二戰後最致命的歐陸衝突。美國總統川普(Donald Trump)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)訂於明天在佛州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)舉行面對面會談。

就在美烏元首會晤前夕，基輔當局表示，俄羅斯今天上午出動無人機和飛彈，對基輔與烏克蘭東北部及南部地區發動空襲，造成至少8人受傷。

與烏克蘭西部接壤的波蘭則緊急出動戰機戒備，並關閉東南部熱舒夫(Rzeszow)和盧布林(Lublin)兩座機場，以確保領空安全。

澤倫斯基指出，他此行將與川普就20點和平草案中的烏克蘭領土與安全保障事宜進行討論。這份草案刪除了先前28點和平計畫中部份不利烏克蘭的條款，如要求基輔縮減軍隊規模、放棄加入北約等；基輔方面也有望做出撤軍、設置非軍事區及自由經濟區等重大讓步舉措。

此外，澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美方提出了一份為期15年、可續簽的安全保障協議，但基輔希望延長效期並加入法律條款，以防止俄羅斯可能再度進犯。

澤倫斯基在宣布這次會面時表示，「很多事都可以在新年前決定」。

川普則說，他與澤倫斯基的會晤預料將進展良好。同時，他表示，「很快，只要我想」就能與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)通話。(編輯：許嘉芫)