美烏元首會 和平計畫90%達共識 割地.核電廠仍僵持

烏克蘭總統澤倫斯基周日前往佛州海湖莊園，與總統川普進行會談，就「20點和平計畫」進行討論，兩人會後都同意協商有很好的進展，九成內容達成共識，但問題就卡在那10%棘手議題上。烏克蘭提出的和平計畫，川普並未全盤接受，在美歐安全保障上，川普認為只達成了95%的共識，而非澤倫斯基認為的100%。川普也建議烏克蘭在領土上讓步，他稱讚俄國總統普欽慷慨，樂見烏克蘭戰後成功，澤倫斯基在一旁露出不以為然的表情。

周日，烏克蘭總統澤倫斯基前往佛州海湖莊園，與總統川普進行3個多小時會談，就美烏修改後的「20點和平計畫」進行討論。會後的記者會上，兩人都同意協商有很好的進展。

美國總統 川普：「我們的會談內容很好，有人說已經涵蓋95%的內容，我不知道百分比，但在結束戰爭上有長足進展，這是二戰以來最致命的戰爭，二戰後最大戰爭。」

澤倫斯基也同意川普的說法，他特別強調烏克蘭戰後安全保障，已經與美國和歐洲完全達成共識。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「我們討論了所有和平架構，包括我們偉大成就『20點和平計畫』，90%達成共識，美烏安全保證也百分之百達成，美歐烏安全保證也幾乎達成共識，在軍事方面也100%有共識。」

不過川普在安全保證上語帶保留，他說只有95%共識，並強調歐洲要負起絕大部分責任，提供烏克蘭安全。

UCLA資深研究員 Benjamin Radd：「俄羅斯表態，絕對不允許歐洲軍派駐到烏克蘭境內；另外，美國對烏克蘭的安全保證，必須通過參議院表決，要以甚麼形式，是美軍進駐烏國嗎，這都是俄羅斯擔心的，所以絕對不會同意。」

和平計畫有九成共識，但癥結問題就卡在那10%上面，烏克蘭版本的和平計畫中，澤倫斯基同意從東部頓內次克區撤軍，並就地設置「非軍事區」，並在未來轉型成「自由貿易區」；這一點俄羅斯就不會同意，川普也表示疑慮，並未全盤接受。

美國總統 川普：「用『同意』這個字太強烈，我會說我不同意，但離達成共識不遠，那是一個大問題，是其中最大的；但我們比之前更接近共識，這還沒解決，但快了。」

川普還建議烏克蘭，最好在領土問題上讓步，避免俄羅斯進一步佔領。另一項棘手議題是扎波羅熱核電廠的控制權，俄羅斯不願歸還，烏國堅持拿回，並提議由美烏共同經營。川普不置可否，卻稱讚起普欽對核電廠的處置，認為俄軍沒有轟炸核電廠，就是重大的一步，顯示普欽願意與烏克蘭一起重啟核電廠。

美烏領導人會面前，川普先與普欽通電話，他說普欽希望看到戰後的烏克蘭成功，澤倫斯基在一旁露出很不以為然的表情。

美國總統 川普：「俄羅斯希望看到烏克蘭成功，聽起來有點奇怪，但我向總統普欽解釋，他非常的慷慨，想要看到烏克蘭成功，包括低價提供能源、電力和其他東西。」

川普的話確實難讓人相信，因為就在美烏元首會談前，普欽還威脅烏克蘭，要用武力來結束戰爭。

俄羅斯總統 普欽：「如果基輔當局不想用和平手段解決問題，我們會執行『特別軍事行動』的所有目標，用武力來解決。」

俄軍在上周五和周六兩天，對基輔發動今年以來時間最長的空襲，特別針對能源和基礎建設，導致基輔40%的居民沒有暖氣，城市陷入黑暗。烏克蘭民眾對於停火與和平計畫並不樂觀。

烏克蘭民眾：「不管是停火還是繼續打持久戰，戰爭都不會結束，即使他們達成短暫協議，幾年後又故態復萌，這不是結束，只是暫時停火，那是他們想要的，他們都疲乏了，而且還不讓我們來做決定。」

川普在與澤倫斯基會面後，29日緊接著要與以色列總統納坦雅胡會面，斡旋中東停火。川普希望以哈停火談判盡快進入第二階段，預料討論議題還包含伊朗、以色列與敘利亞安全協議談判，還有以色列與黎巴嫩真主黨停火等。

