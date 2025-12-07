美烏克蘭特使稱「和平協議只差最後一步」 頓巴斯領土、札波羅熱核電廠成關鍵
美國總統川普（Donald Trump）指派的烏克蘭問題特使表示，目前「已經非常接近」1項結束俄烏戰爭的和平協議，如今主要取決於2個尚待解決的核心議題：烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的未來，以及札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的處置。
據《CNBC》報導，自2014年後，烏克蘭頓巴斯地區的親俄分離勢力與烏軍之間經歷了8年的衝突，接著俄羅斯在2022年2月發動全面入侵，佔領了頓巴斯的大部分領土。
即將於明年1月卸任的美國烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在「雷根國家國防論壇」（Reagan National Defense Forum）上指出，解決衝突的努力已經走到「最後10公尺」，而這通常是最困難的部分。
凱洛格表示，主要的2個未解議題是領土問題，尤其是頓巴斯地區的未來，以及目前處於俄羅斯控制下的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」的未來。
凱洛格6日在加州西米谷（Simi Valley）的「雷根總統圖書館及公共事務中心」（Ronald Reagan Presidential Library and Center for Public Affairs）表示：「如果我們解決這2個問題，我認為其他事情會迎刃而解。我們已經快到了。真的、真的非常接近。」
曾在越南、巴拿馬與伊拉克服役的退役中將凱洛格表示，俄烏戰爭造成的死傷規模「極為駭人」，以區域戰爭而言前所未見。他聲稱，自戰爭爆發以來，俄羅斯與烏克蘭合計已有超過200萬的死傷。
不過俄羅斯與烏克蘭均未公布可信的傷亡統計。莫斯科方面稱，西方與烏克蘭的估算誇大了俄軍的損失；相反地，基輔則指控莫斯科誇大烏軍地損失。
目前俄羅斯控制了烏克蘭19.2%的領土，其中包括2014年併吞的克里米亞（Crimea）、整個盧甘斯克（Luhansk）、逾80%的頓涅茨克（Donetsk）、約75%的赫爾松（Kherson）與札波羅熱地區，並在哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）與聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區控制部分地帶。
上個月外流的1份由美國起草、共28項的和平提案引發烏克蘭與歐洲官員的擔憂，因為該提案據稱在烏克蘭入北約、俄佔1/5領土，以及限制烏克蘭軍力等議題方面，大幅向莫斯科讓步。俄羅斯後來稱該提案實為27項內容，並已被分為4個部分，但具體內容尚未公開。
在美國的最初提案中，處於冷停機狀態的札波羅熱核電廠，將在國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）監督下重新運轉，並由俄羅斯與烏克蘭平分所產生的電力。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日曾表示，他與川普特使威特科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行了1場「長時間且具實質內容」的通話。克里姆林宮則於前1天表示，預計庫許納將主導擬定可能的協議草案。
