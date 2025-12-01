美烏協商和平計畫草案 各方認具成效

記者施欣妤／綜合報導

美國與烏克蘭代表團11月30日針對烏俄和平計畫舉行4小時會談，美國務卿盧比歐表示會議「具建設性」，但仍有許多工作要完成。接下來，美國特使魏科夫將前往莫斯科，與俄國總統蒲亭進一步磋商。

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫領銜，與盧比歐、魏科夫及川普女婿庫許納等人，在佛州邁阿密以北的海藍戴爾海灘會談，協商美國起草的和平協議草案。

盧比歐在會前表達對烏克蘭的支持，強調目標不只是和平，而是在烏克蘭確保主權、獨立，以及擁有真正繁榮的方式結束戰爭；烏梅洛夫則表達深刻感謝。

廣告 廣告

會後各方都未透露細節，僅表示「富有成效、具建設性」，但仍有許多工作必須完成。魏科夫接下來將前往俄國會晤蒲亭，美國總統川普認為，達成協議的機會很大。

在美烏會談結束後，烏國總統澤倫斯基1日前往巴黎會晤法國總統馬克宏，鞏固歐洲盟邦的支持。美國最初起草的28點烏俄和平協議草案，未徵詢烏克蘭與歐洲國家意見而遭批評，隨後刪減至19點，烏克蘭並要求歐洲必須參與討論。

<盧比歐（左）在會談前，向烏梅洛夫表達美方對烏克蘭主權獨立的支持。（達志影像／美聯社）