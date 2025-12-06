美烏持續磋商和平計畫 雙方稱真正進展取決俄羅斯

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國官員今天表示，總統川普的特使魏科夫與烏克蘭高階談判代表烏梅洛夫過去兩天在邁阿密進行了頗富成效的會談，美烏雙方預計明天展開進一步磋商，並共同強調俄羅斯應負起的責任。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）及川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）會晤烏梅洛夫（Rustem Umerov）和烏克蘭武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov），雙方稱這次會談旨在「為推動烏克蘭長久且公正的和平建立可信途徑」進行建設性討論。

法新社報導，魏科夫今天在社群媒體X平台發文寫道：「雙方一致認為，任何協議要取得真正進展，取決於俄羅斯是否願意展現對長久和平許下認真承諾，包括採取降低緊張（de-escalation）和停止殺戮的具體行動。」

今天舉行的會議是美烏雙邊過去兩週來第6次會晤，根據美國國務院與烏梅洛夫的聯合聲明，烏梅洛夫強調，烏克蘭首要任務是爭取一項保障其獨立及主權、確保烏國人民安全、為繁榮民主的未來提供穩固基礎的解決方案。

這份聲明提到，與會者也討論了魏科夫、庫許納本週稍早赴莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）磋商的成果，以及有助結束俄烏戰爭的措施。

美國國務院指出，美烏官員在本週會談中也就「安全安排的框架」達成共識，並「討論維持長久和平所需的嚇阻能力」，但未透露進一步細節。

此外，美國國務院表示，雙方也談到烏克蘭戰後重建、美烏聯合經濟計畫、長期重建計畫等議題。（編譯：洪培英）1141206