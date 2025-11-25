美烏擬修改和平計畫 俄外長強調須符合雙普會共識

美國與烏克蘭代表上週末在瑞士日內瓦舉行會談，將美國先前提出的28點俄烏和平計畫縮減至19點，刪除烏克蘭限武、不入北約等諸多條款。然而經過修改後的和平方案能否獲得俄羅斯認可，引發不少質疑。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)今天(25日)明確指出，修訂版的烏克蘭和平方案必須反映總統普丁(Vladimir Putin)與美國總統川普(Donald Trump)在阿拉斯加峰會上所達共識的「精神與實質內容」。

拉夫羅夫在莫斯科的記者會上說，俄羅斯對美國的烏克蘭和平計畫初版表示歡迎，目前則在等待美國與烏克蘭、歐洲協商完畢後，向其提出經過修改的「過渡」版本。

拉夫羅夫指出，如果新版本未能反映美俄兩國領導人今年8月在阿拉斯加峰會上討論的內容，俄羅斯將以其他方式來看待這項和平倡議。

拉夫羅夫說：「就我們在安克拉治建立的關鍵共識而言，一旦其精神與實質內容被抹除，(對俄羅斯而言)情況當然會發生根本性的改變。」

根據美國最初提出的和平方案，烏克蘭必須將部分領土割讓給俄羅斯，並將軍隊人數限制在60萬人，且未來不得加入北約。據悉，這些條款已在美烏會談中被修改或擱置。

拉夫羅夫表示，俄羅斯沒有要催促美國，但希望美方準備好時能告知新版和平方案的內容。(編輯：楊翎)