美烏擬定新19點俄烏終戰草案 敏感議題待總統決定

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，美國與烏克蘭已草擬一份全新19點和平協議草案，但將最具政治敏感性的內容留給兩國總統決定。

「金融時報」（Financial Times）報導，美方先前施壓基輔接受一份由美俄官員起草、涉及多項烏克蘭長期底線的28點方案。

基斯利茨亞是在瑞士日內瓦（Geneva）出席關鍵會談的烏克蘭代表團成員之一，他告訴「金融時報」，會談過程「激烈」但「富有成效」，最終完成一個全面修正過的新草案，雙方對結果均感到「正面」。

雖然會談差點還沒開始就破局，但在數小時費心協商之後，美烏團隊在多項議題達成共識，至於最具爭議的領土問題，以及北大西洋公約組織（NATO）、俄羅斯與美國三方關係等部分，則「以括號標註」，將交由川普（Donald Trump）及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）定奪。

烏克蘭團隊表示，他們「未獲授權」在領土議題做出決定，尤其是原始草案所提的讓渡領土一事，因為根據烏克蘭憲法，這隸屬需經全國公投決定的範疇。

基斯利茨亞表示，新草案與先前外洩、在基輔引發強烈反彈的版本幾乎完全不同。他說：「原始版本僅極少部分獲保留。」

「我們在若干基本議題上取得一致，也找到一些可以妥協的地方，其餘則需領導階層拍板。」

他表示，雙方將把最新草案帶回華盛頓與基輔，向總統簡報。接著預期川普政府將與俄方進行接觸，以推動協商進展。

儘管會談最終氣氛趨於正面，但基斯利茨亞形容，23日早上日內瓦現場「非常激烈」，會談險些還沒開始就破局。

他說，美方代表團抵達時，因草案先前遭外洩且引發輿論辯論，而感到明顯沮喪。

「最初的幾個小時完全是…」他停頓幾秒後說，「岌岌可危」。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）與美方代表團溝通近2小時之後，才讓氣氛稍微緩和，重回正軌，「最後我們終於能夠前往美國使團，展開真正的討論工作」。

基斯利茨亞表示，美方似乎願意撤回原始草案中有關縮減烏國武裝部隊規模至約60萬人的建議。他指出，美方代表已仔細聽取烏方意見，並同意納入考量。

他表示，原始草案中涉及對可能的戰爭罪行「全面赦免」的提議，也已重新調整，調整方向意在顧及戰爭受難者的不滿。（編譯：蔡佳敏）1141125