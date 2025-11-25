美烏擬定19點新和平草案 敏感議題待元首決定

記者施欣妤／綜合報導

美國與烏克蘭代表團歷經協商以後，擬定全新的19點和平協議草案，但具爭議性的領土、加入北約等問題，將交由雙方領袖決定。

澤倫斯基重申須納歐洲參與

美國務卿盧比歐及烏總統幕僚長葉爾馬克，率團在瑞士會談後，提出新和平協議草案。烏國第一副外長基斯利茨亞表示，會談過程「激烈，但富有成效」，最終擬定19點草案，與原先引發烏、歐反彈的舊草案相比「幾乎完全不同」，僅少部分保留。

然而，最具爭議的領土、加入北約等問題，將帶回國內，由美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基定奪。盧比歐表示與烏會談「非常正面」，川普24日也在「真實社群」發文透露樂觀訊號，他說：「看到成果前別輕易相信，但或許有好事正在發生！」

廣告 廣告

烏克蘭代表團證實新草案「不再是28點，且納入許多正確元素」。澤倫斯基24日已與美副總統范斯通話，敦促美方讓歐洲國家參與烏俄和平進程，范斯也表示同意。

美陸軍部長抵阿聯 推動烏俄停戰

同時，美國陸軍部長德里斯科25日已抵達阿聯首都阿布達比，將與俄國代表團與烏國軍事情報首長分別舉行會談，盼盡快終結戰爭。然而，俄國當天仍以飛彈及無人機空襲烏國首都基輔，造成至少6死。

先前的28點烏俄和平方案，要求烏國放棄東部頓巴斯地區的控制權，札波羅熱與赫爾松的俄占區則依目前戰線凍結，還要求烏國數年內不爭取加入北約。針對新版草案，歐盟執委會主席范德賴恩表示，在瑞士商定的「精煉版和平框架」是往前邁進的重要基礎，但仍需各方繼續努力，確保烏克蘭的領土與主權。德國總理梅爾茨也說，下一階段「歐洲與俄羅斯都必須參與」。

盧比歐（左3）表示，與烏方的磋商已取得實質進展，針對烏俄和平方案縮小歧見。（達志影像／美聯社）