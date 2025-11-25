美烏擬新19點俄烏和平草案

在美國與烏克蘭討論和平協議之際，俄烏仍徹夜相互發動攻擊。（路透）

本報綜合外電報導

烏克蘭第一副外長基斯利茨亞表示，美國與烏克蘭已草擬一份全新十九點和平協議草案，但將最具政治敏感性的內容留給兩國總統決定。

美方先前施壓基輔接受一份由美俄官員起草、涉及多項烏克蘭長期底線的二十八點方案，基斯利茨亞是在瑞士日內瓦出席關鍵會談的烏克蘭代表團成員之一。他表示，會談過程「激烈」但「富有成效」，最終完成一個全面修正過的新草案，雙方對結果均感到「正面」。

雖然會談差點還沒開始就破局，但在數小時協商之後，美烏團隊在多項議題達成共識；至於最具爭議的領土問題，以及北約、俄羅斯與美國三方關係等部分，則「以括號標註」，將交由美國總統川普及烏克蘭總統澤倫斯基定奪。

烏克蘭團隊表示，他們「未獲授權」在領土議題做出決定，尤其是原始草案所提的讓渡領土一事，因為根據烏克蘭憲法，這隸屬需經全國公投決定的範疇。

基斯利茨亞表示，新草案與先前外洩、在基輔引發強烈反彈的版本幾乎完全不同。他說：原始版本僅極少部分獲保留。我們在若干基本議題上取得一致，也找到一些可以妥協的地方，其餘則需領導階層拍板。雙方將把最新草案帶回華盛頓與基輔。接著預期川普政府將與俄方接觸，以推動協商進展。

基斯利茨亞表示，美方似乎願意撤回原始草案中有關縮減烏國武裝部隊規模至約六十萬人的建議。他指出，美方代表已仔細聽取烏方意見，並同意納入考量。原始草案中涉及對可能的戰爭罪行「全面赦免」的提議，也已重新調整，意在顧及戰爭受難者的不滿。美國陸軍部長德里斯科則抵達阿布達比，與烏克蘭軍事情報首長及俄羅斯代表團會談。

然而，在美烏討論和平協議之際，俄烏雙方仍徹夜相互發動致命攻擊。