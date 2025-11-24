美烏日內瓦會談 檯面下火藥味十足

美國新聞網站Axios廿三日引述兩位消息人士報導，儘管瑞士日內瓦會談後，美烏發表一項「正面」的聯合聲明，但當天上午會談時的氣氛，其實和該聲明讓外界感到鼓舞和樂觀的調子迥然不同，相當緊繃。

美方指控烏方向美國媒體洩漏廿八點停戰計畫中，有利俄方、不利烏方的細節，試圖藉輿論施壓促使修改。最後烏克蘭代表團同意，會後由代表團一位成員，發布上述正面語氣的聲明，藉此消除美方「誤解及不滿」。

美國總統川普廿三日也在自創社媒真實社群發文，批評烏克蘭領導高層對美國的作為完全沒表達感激之意，且俄烏鏖戰近四年，歐洲仍持續從俄羅斯購買石油。

川普還寫道，美國持續對北約（ＮＡＴＯ）軍售，供北約將這些斥巨資的武器交付給烏克蘭，反觀美國前總統拜登則「全部免費、免費、免費」，包括拜登政府援烏的「大筆錢」。

川普說，俄烏戰爭殘酷又可怕，若美烏領導高層強硬且稱職，這場戰爭原本就不該發生；如今俄烏戰爭未歇，「我接手一場不該發生的戰爭」，所有人都是這場戰爭的輸家，尤其是大批白白罹難的人。

澤倫斯基不久就在社媒ＴＧ寫道，非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭感謝美國及每個美國人民，「尤其是川普總統」，「我感謝川普總統提供的協助」。

