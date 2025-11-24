美烏更新和平計畫框架 領土、裁軍議題未決
（德國之聲中文網）美國與烏克蘭官員週日（11月23日）在瑞士日內瓦舉行會談，針對結束俄烏戰爭的和平協議展開討論。雙方表示，已建立「更新、調整」後的和平框架，取代美國先前起草、被基輔及其盟友視為過度偏袒俄國的「28點和平方案」。
會談後，美烏代表共同發布聲明，指這次磋商「高度有效率」，並將在未來數日持續討論。聲明中並未透露需解決議題的具體內容，包含如何確保烏克蘭免於受俄國威脅的國安問題等。
白宮在聲明中指出，雙方同意未來任何協議內容都必須充分尊重烏克蘭主權，並將確保正義、長久的和平。
烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏克蘭代表團與美國官員的會談進展順利，他強調，這是與美方正式對話，「顯示川普總統正在聽取我們的立場」。
負責主持會談的美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示，包含北約角色在內的多項問題仍待釐清。他指出，和平方案內容可做調整，而他的團隊已大幅縮減28點計畫中的爭議條款，並稱「今天談判已取得實質進展」。
川普則稱其提案並非最終版本。盧比奧表示，美方仍需時間處理待解決問題，希望能在27日前達成協議，但也不排除需要更久時間。
據兩名知情人士指出，美烏官員正討論澤倫斯基可能最快於本週訪美，與川普商議和平方案中最敏感的議題，包括領土及裁軍等問題，但目前尚未確定行程。
歐洲國家提修正版和平計畫 強調烏克蘭主權
此次會談也有法國、英國及德國等歐洲官員參與。他們提出了美國草案的修正版本，反對美國版本中對烏軍規模的限制，以及要求基輔作出領土讓步的構想。
日內瓦會談展開前，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，或譯默茨）23日於南非G20峰會後接受DW專訪指出，歐洲國家自21日起就密切關注美國提出的28點和平計畫，而日內瓦的談判由美國、烏克蘭與歐洲國家的國安顧問主導。
梅爾茨透露，在前往南非前，他曾致電川普，明確表達歐洲國家僅接受部分內容，並強調「我們完全與烏克蘭立場一致，烏克蘭的主權絕不可受到侵害」。
梅爾茨表示，歐洲國家試圖尋求「較小幅度」的折衷方案，「盡可能找出這份計劃中哪些部分能在歐洲、美國及烏克蘭這一方，與另一方的俄國之間達成一致」，他並稱「這極其複雜」。
歐洲國家提出的版本主張，任何可能的土地交換都應以現行前線為討論基礎，包括烏克蘭將不以武力收復俄國目前控制區域、領土交換以現行「接觸線」為基準，而非依據先前草擬、俄方預設將部分烏軍駐守的頓內茨克（Donetsk）視為俄羅斯領土的觀點。
歐洲國家也建議，將烏軍規模上限從60萬人提升至80萬人，並美國須提供類似北約第5條的「集體防禦」承諾作為安全保障。此外，烏克蘭在簽署協議後應盡速舉行選舉，而非依循原先100天的時限。
梅爾茨強調，歐洲掌握實行這份和平計畫的關鍵，因「俄羅斯存放在布魯塞爾的資產是不可能支付給美國的」，所以歐洲的支持對於落實和平計畫不可或缺。
他直言，這場戰爭已使歐洲陷入近四年的動盪，基礎設施與網路安全嚴重受創，「對歐洲整體政治秩序構成深刻威脅......這就是我們必須全力投入的原因。」
梅爾茨並指出，中國也可能扮演關鍵角色，「中國可對俄羅斯施加更大壓力，促使其結束這場戰爭。」
川普：烏克蘭毫無感激之情
美烏代表的會談在緊繃氛圍中展開，川普23日在社群平台真實社群（Truth Social）抱怨烏克蘭對美國的努力「毫無感激之情」，並批評歐洲持續購買俄國石油，而美國將持續向北約出售大量分配給烏克蘭的武器。
談判席間，盧比奧曾向媒體表示，這次會談可能是川普重掌政權後，美方與烏方之間最具成果的一次。
烏克蘭的首席談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）在短暫休會時特別向川普致謝，隨後澤倫斯基也公開表達感謝。但會議結束時，葉爾馬克未與盧比奧一同現身。美國國務院一名高階官員表示，盧比奧已離開日內瓦，返回華府途中。
美國版本草案備受爭議
此前，美國單方面公布的和平方案因內容過度傾向俄羅斯，且未與歐洲盟友協商，受到各方批評。
川普先前表示，澤倫斯基須在27日前批准該計畫，該計畫要求烏方割讓部分領土、接受軍力限制並放棄追求加入北約。此外，草案還納入俄羅斯多項關鍵要求，對烏克蘭僅提出模糊的「強而有力的安全保證」，使基輔承受更大壓力。
澤倫斯基在會談前曾警告，若接受美國方案，烏克蘭可能失去尊嚴與自由，甚至喪失華府的支持。
美國參議員金恩（Angus King）稱盧比奧告訴他們，這份方案「基本上是俄國的願望清單」。但盧比奧否認該說法，強調這項和平計畫草案是由美方起草。
俄軍近期在部分前線緩慢但持續的推進。歐美國家及烏克蘭官員稱，俄軍付出了極高傷亡代價；而烏克蘭的電力與天然氣設施遭無人機與飛彈重創，民眾面臨斷水、停電等狀態。澤倫斯基也因重大貪腐醜聞而承受國內壓力，事件波及多位部長及其核心幕僚。
烏克蘭無人機與飛彈雖重創俄國能源設施，但在戰場上仍高度仰賴美國提供的情報與武器。儘管美國近期加強制裁俄國石油業、限制俄方主要戰爭資金來源，但美國最初公布的和平草案仍被視為將外交主導權重新交回莫斯科。
（路透社等）
作者: 周依恩
