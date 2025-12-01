美烏會談告一段落！川普特使與女婿赴莫斯科 續與俄交涉

編譯林浩博／綜合報導

以色列媒體Ynetnews 12月1日快訊，在美國與烏克蘭的佛州會談後，美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）已趕赴俄羅斯首都莫斯科，要與俄方就結束俄烏戰爭繼續交涉。

美國總統川普的女婿庫許納（左）與特使魏科夫（右）正要上車離開。（圖／翻攝自X平台 @golub）

報導指出，在美烏會談告一段落後，川普於空軍一號上稱「很高機會」（a good chance）能夠達成俄烏終戰協議。川普說道：「我認為俄羅斯想結束（戰爭），我知道烏克蘭也想結束。」

川普還提及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）因貪腐醜聞辭職一事：「基輔發生了小問題，而這個問題無助於接觸。」

一名美國官員稱，魏科夫與庫許納將於1日稍晚前往莫斯科，接續停火的談判。兩人都有參與佛州會談，並稱該次協商「很有成果」。同樣與會的國務卿盧比歐（Marco Rubio）則強調，「仍有很多工作要做」。

