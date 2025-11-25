美烏會談大改和平協議！美版28點縮為19點 俄看歐洲版本：這我不行

編譯林浩博／綜合報導

俄烏戰火延燒近4年，但美國所強推的28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯而飽受批評。上週末美國與烏克蘭兩方官員於瑞士會談，大幅修改了提案內容，大砍至只剩19點，刪除了不准烏國加入北約、限制烏軍軍力等諸多條款。克里姆林宮24日表示，尚未從白宮收到新版本的細節，目前先觀望討論的發展，再做出回應。出乎意料的是，據美媒《紐約時報》觀察，儘管原先版本的和平計畫被批有失偏頗，但烏克蘭人民肯定川普斡旋的努力。

克里姆林宮發言人佩斯科夫。佩斯科夫24日代表俄方稱，關於美國與烏克蘭會談後的新版和平計畫，俄方須於收到細節後，再做回應。（圖／翻攝自X平台 @BowesChay）

克宮：先收到細節再回應

俄羅斯獨立媒體《莫斯科時報》（Moscow Times）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日表示：「我們還未收到任何訊息，我們正密切關注最近幾天多家媒體的報導，包括從日內瓦傳來的報導，但尚未收到正式的版本。」

美國與烏克蘭於23日的瑞士協商後，發布了共同聲明，稱雙方官員以28點和平計畫為基礎，「起草了新的、精簡版本的和平架構」。根據聲明，未來幾天，美、烏兩國官員會持續就共同的提案「加強努力」。原先由美、俄商討的和平計畫，因答應了多個俄方的要求，而被烏克蘭及其歐洲盟友視為妥協書，不願接受。

佩斯科夫稱：「我方讀過了聲明，知道在日內瓦會談後，對於我方先前所看到的文本，做出了一些修改。我方會先予以等待，目前看來對話仍在持續。」

佩斯科夫另補充說，本週並無俄羅斯與美國的官員會面安排，但他也強調俄羅斯總統普丁仍抱持開放態度，願意與華府對話。

俄羅斯總統普丁。英國《衛報》分析，美俄商討版本所引發的歐洲與烏克蘭混亂，正合普丁心意，因為烏方接不接受，都是兩難，也有利於俄羅斯。（圖／翻攝自X平台 @KremlinRussia_E）

28點計畫引發混亂 正合普丁心意

原本的28點計畫由美俄磋商，未徵詢烏克蘭與歐洲盟友意見，內容被認為偏袒俄羅斯。英國《衛報》（Guardian）則分析，該計畫對烏克蘭與歐洲各國所造成的混亂，正合普丁心意。尤其華府想在自家代表與俄方敲定最終細節之前，由基輔先同意提案，這樣的協商流程對俄方有利。

《衛報》指出，克宮認為，只要澤倫斯基接受了任何一絲類似28點計畫的方案，就會在烏克蘭掀起政治風暴，普丁對此可是樂觀其成。

普丁深知，美國是提供其軍武與情報的關鍵盟友，再加上寒冬將至，烏克蘭無法從談判一走了之。反之，若烏方咬牙接受，據俄國內部人士與分析師們指出，普丁更能師子大開口，要求基輔更多讓步。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）的訪問研究員巴爾巴辛（Anton Barbashin）即稱：「計畫的70%或許（普丁）可接受，但剩餘部分普丁可就不同意了。他肯定會說：好吧，我們努力吧，這裡是我的修改。」

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）同樣表示，該計畫留下了太多可自行解讀的空間，普丁不可能簽署。史塔諾瓦亞預測，普丁不大會從要烏克蘭屈服的主目標退讓，為此他將推動更能反映俄方利益的修正版本。

而且即便外交協調因此陷入停滯，史塔諾瓦亞認為，普丁對「繼續打仗也毫無問題」，因為克宮確信戰爭拖越久，烏克蘭的情勢就越惡化，再加上川普可能真如他自己所說，中斷對烏克蘭的軍援。

普丁本人並未表態會簽署，但他也於21日表示，28點計畫可作為終戰協議的基礎，他還對烏克蘭發出威脅：如膽敢拒絕，俄軍將攻佔更多領土。

美國國務卿盧比歐、中東特使魏科夫等一眾官員，代表美方於瑞士與烏克蘭官員協商、修改28點和平計畫。（圖／翻攝自X平台 @1942InGermany）

新版大砍 只剩19點

相比於原本的美俄協商版本，經過上週末美國與烏克蘭雙方的協調，新版本更傾向烏克蘭立場。烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）參與了日內瓦會談，他向英媒《金融時報》 （Financial Times）透露，新版的19點計畫，幾乎未保留下當初版本的內容。

新版可能加入了一些歐洲盟友版本的內容，使其更容易為烏克蘭所接受，但具體有多少，外界則尚不清楚。而這所謂的歐版，是指歐洲領袖緊急起草，於23日所公布的自家28點方案，以抗衡川普政府單方面強推的原版計畫。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）即以正面態度表示，提案被「大幅調整」。

在新版當中，像是自動否決烏克蘭未來加入北約的條款，以及限制烏軍兵力的要求，全都遭到了刪除。原版禁止西方駐軍烏克蘭，新版則不再是完全不准，而是不允許「永久」駐守。

至於敏感的「割土求和」議題，新版刪掉了烏克蘭無條件將東部頓巴斯（Donbas）剩餘地區割讓給俄羅斯的要求，烏克蘭想收復失土，則只能透過外交途徑。這兩點已為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）所接受。

另外，原版中完全赦免戰犯的條款同樣被拿掉。

但最關鍵的，是新版有了安全保障條款。包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）在內，多名官員都談及烏克蘭獲得如《北大西洋公約》第五條款的同等保障，這意味著一旦俄羅斯再度出兵烏克蘭，美國負有集體防衛的義務。

克宮看歐版方案：我們可不行

克宮發言人佩斯科夫24日拒絕評論美版或歐版的方案：「這議題過於重大且複雜，不適合只憑媒體的報導來評論。必須以官方管道取得的訊息為憑據。」

克宮最高外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則稱，川普政府起草的28點原計畫，仍「需進一步修改」，但當中「許多條款」似乎俄方可接受。

但顎夏柯夫話鋒一轉：「歐版計畫，粗略來看......則是毫無建設性，我們可不行。」

由於新版19點計畫大量借鑑歐洲版的抗衡方案，《衛報》直言，俄方幾乎肯定會拒絕，之前的協商努力又會全作廢。

出乎意料的支持

美、俄、烏、歐四方高層，還在為計畫內容角力，但家鄉遭受侵略的烏克蘭民眾，又是怎麼想？答案或許會出乎意料。

《紐約時報》（New York Times）的烏克蘭分社社長克萊默（Andrew Kramer）表示，儘管28點和平計畫有失偏頗，但烏克蘭民眾其實肯定川普斡旋的努力，原因是之前的拜登政府援助慢吞吞，也沒在外交方面多做努力。因此任何有進展機會的解決方案，都給予了民眾希望，即便該提案恐怕並非最終方案。

