美烏會談大改和平協議！美版28點縮為19點 俄看歐洲版本：這我不行
編譯林浩博／綜合報導
俄烏戰火延燒近4年，但美國所強推的28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯而飽受批評。上週末美國與烏克蘭兩方官員於瑞士會談，大幅修改了提案內容，大砍至只剩19點，刪除了不准烏國加入北約、限制烏軍軍力等諸多條款。克里姆林宮24日表示，尚未從白宮收到新版本的細節，目前先觀望討論的發展，再做出回應。出乎意料的是，據美媒《紐約時報》觀察，儘管原先版本的和平計畫被批有失偏頗，但烏克蘭人民肯定川普斡旋的努力。
克宮：先收到細節再回應
俄羅斯獨立媒體《莫斯科時報》（Moscow Times）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日表示：「我們還未收到任何訊息，我們正密切關注最近幾天多家媒體的報導，包括從日內瓦傳來的報導，但尚未收到正式的版本。」
美國與烏克蘭於23日的瑞士協商後，發布了共同聲明，稱雙方官員以28點和平計畫為基礎，「起草了新的、精簡版本的和平架構」。根據聲明，未來幾天，美、烏兩國官員會持續就共同的提案「加強努力」。原先由美、俄商討的和平計畫，因答應了多個俄方的要求，而被烏克蘭及其歐洲盟友視為妥協書，不願接受。
佩斯科夫稱：「我方讀過了聲明，知道在日內瓦會談後，對於我方先前所看到的文本，做出了一些修改。我方會先予以等待，目前看來對話仍在持續。」
佩斯科夫另補充說，本週並無俄羅斯與美國的官員會面安排，但他也強調俄羅斯總統普丁仍抱持開放態度，願意與華府對話。
28點計畫引發混亂 正合普丁心意
原本的28點計畫由美俄磋商，未徵詢烏克蘭與歐洲盟友意見，內容被認為偏袒俄羅斯。英國《衛報》（Guardian）則分析，該計畫對烏克蘭與歐洲各國所造成的混亂，正合普丁心意。尤其華府想在自家代表與俄方敲定最終細節之前，由基輔先同意提案，這樣的協商流程對俄方有利。
《衛報》指出，克宮認為，只要澤倫斯基接受了任何一絲類似28點計畫的方案，就會在烏克蘭掀起政治風暴，普丁對此可是樂觀其成。
普丁深知，美國是提供其軍武與情報的關鍵盟友，再加上寒冬將至，烏克蘭無法從談判一走了之。反之，若烏方咬牙接受，據俄國內部人士與分析師們指出，普丁更能師子大開口，要求基輔更多讓步。
歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）的訪問研究員巴爾巴辛（Anton Barbashin）即稱：「計畫的70%或許（普丁）可接受，但剩餘部分普丁可就不同意了。他肯定會說：好吧，我們努力吧，這裡是我的修改。」
卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）同樣表示，該計畫留下了太多可自行解讀的空間，普丁不可能簽署。史塔諾瓦亞預測，普丁不大會從要烏克蘭屈服的主目標退讓，為此他將推動更能反映俄方利益的修正版本。
而且即便外交協調因此陷入停滯，史塔諾瓦亞認為，普丁對「繼續打仗也毫無問題」，因為克宮確信戰爭拖越久，烏克蘭的情勢就越惡化，再加上川普可能真如他自己所說，中斷對烏克蘭的軍援。
普丁本人並未表態會簽署，但他也於21日表示，28點計畫可作為終戰協議的基礎，他還對烏克蘭發出威脅：如膽敢拒絕，俄軍將攻佔更多領土。
新版大砍 只剩19點
相比於原本的美俄協商版本，經過上週末美國與烏克蘭雙方的協調，新版本更傾向烏克蘭立場。烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）參與了日內瓦會談，他向英媒《金融時報》 （Financial Times）透露，新版的19點計畫，幾乎未保留下當初版本的內容。
新版可能加入了一些歐洲盟友版本的內容，使其更容易為烏克蘭所接受，但具體有多少，外界則尚不清楚。而這所謂的歐版，是指歐洲領袖緊急起草，於23日所公布的自家28點方案，以抗衡川普政府單方面強推的原版計畫。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）即以正面態度表示，提案被「大幅調整」。
在新版當中，像是自動否決烏克蘭未來加入北約的條款，以及限制烏軍兵力的要求，全都遭到了刪除。原版禁止西方駐軍烏克蘭，新版則不再是完全不准，而是不允許「永久」駐守。
至於敏感的「割土求和」議題，新版刪掉了烏克蘭無條件將東部頓巴斯（Donbas）剩餘地區割讓給俄羅斯的要求，烏克蘭想收復失土，則只能透過外交途徑。這兩點已為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）所接受。
另外，原版中完全赦免戰犯的條款同樣被拿掉。
但最關鍵的，是新版有了安全保障條款。包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）在內，多名官員都談及烏克蘭獲得如《北大西洋公約》第五條款的同等保障，這意味著一旦俄羅斯再度出兵烏克蘭，美國負有集體防衛的義務。
克宮看歐版方案：我們可不行
克宮發言人佩斯科夫24日拒絕評論美版或歐版的方案：「這議題過於重大且複雜，不適合只憑媒體的報導來評論。必須以官方管道取得的訊息為憑據。」
克宮最高外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則稱，川普政府起草的28點原計畫，仍「需進一步修改」，但當中「許多條款」似乎俄方可接受。
但顎夏柯夫話鋒一轉：「歐版計畫，粗略來看......則是毫無建設性，我們可不行。」
由於新版19點計畫大量借鑑歐洲版的抗衡方案，《衛報》直言，俄方幾乎肯定會拒絕，之前的協商努力又會全作廢。
出乎意料的支持
美、俄、烏、歐四方高層，還在為計畫內容角力，但家鄉遭受侵略的烏克蘭民眾，又是怎麼想？答案或許會出乎意料。
《紐約時報》（New York Times）的烏克蘭分社社長克萊默（Andrew Kramer）表示，儘管28點和平計畫有失偏頗，但烏克蘭民眾其實肯定川普斡旋的努力，原因是之前的拜登政府援助慢吞吞，也沒在外交方面多做努力。因此任何有進展機會的解決方案，都給予了民眾希望，即便該提案恐怕並非最終方案。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
新聞幕後／川習才見面 為何習近平急通話？台學者揭中共焦急原因
是外交狠人！滑椅抬槓、張開雙臂大擁抱 高市熱情風格破日僵化傳統
G20中德關係大躍進！擱置歧見先做生意 梅爾茨將訪中、見習近平
一文看懂／28點計畫與俄距離太近遭砲轟 最新美烏談判已讓基輔安心？
其他人也在看
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 13 小時前
日本擬在距台110公里處 部署中程飛彈 共軍連2週在黃海演訓 小泉進次郎旋風視察西南諸島 北京炒作琉球地位未定論 反制高市挺台論 美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新
6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 7 小時前
外交部貓咪迷因「你好我吃一點」挺日 台日百萬網友朝聖
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，遭中方祭出旅遊禁令、禁止日本水產品進口報復，而台灣則在這時候送暖，繼賴總統PO文大啖日本水產後，外交部也發揮創意，用熱門貓咪迷因梗圖「你好，我吃一點」，製作雙語圖卡，台視新聞網 ・ 15 小時前
川普習近平通話 卓榮泰：維持現狀是世界共同注意的發展
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導 日本首相高市早苗7日在國會上提出「台灣有事，就是日本有事」言論，導致中日關係緊張，中國國家主席習近平24日與美國總統川普通話，引發外界關注。行政院長卓榮泰今（25）日強調，中華民國台灣是主權獨立國家，2300萬人沒有回歸選項，維持現狀是大家共同的發展，中國沒辦法用任何情勢破壞現狀，這也是台灣要加強防衛能力的原因。 繼...匯流新聞網 ・ 2 小時前
譴責傅聰扭曲史實 外交部：惡意誤導國際視聽
外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。外交部重申，第二次世界大戰...CTWANT ・ 1 天前
不要28條計畫！烏克蘭及其歐洲盟友「反提案」 要求美國提供類北約保障
[Newtalk新聞] 針對美國提出的偏向莫斯科之「28點計畫」，烏克蘭及其歐洲盟友將於今（23）日提交「反提案」（Counter—Proposal）給美國，要求美方提供類似北約第五條共同防禦條款的安全保障，並要求將凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建和補償。他們將堅持，只有在當前接觸線沿線的戰爭停止後，才能與俄羅斯就領土交換進行談判。 《彭博社》稍早報導，烏克蘭及其歐洲盟友拒絕割讓烏東未被佔領領土給俄羅斯的要求。 除非莫斯科同意賠償其造成的損失，否則俄羅斯資產將繼續被凍結。如果俄羅斯遵守協議，其他制裁將分階段解除，俄羅斯也將逐步重返全球經濟。 根據美國提出的條款，烏克蘭必須從俄羅斯未能完全佔領的頓巴斯東部地區部分撤軍。該地區將成為國際社會公認的俄羅斯中立非軍事緩衝區。莫斯科也將獲得對克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克的實際承認。包括赫爾松和扎波羅熱在內的大部分前線地區將實際上被凍結。 美國提出的方案是在俄羅斯參與下起草的，該方案也將烏克蘭武裝部隊的規模限制在 60 萬人。 歐洲各國領袖，以及 G7 成員國加拿大和日本，昨（22）日於南非舉行的二十國（G20）集團峰會期間發表的一份聲明中，駁斥了新頭殼 ・ 1 天前
中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家
美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；不過，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。對此，外交部今（25）日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀，呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
川普提「烏俄28點」加劇疑美論？ 外交部：反對大國武力擴張
美國總統川普提出「烏俄和平28點計畫」因涉及領土退讓與軍力限制等條件，使疑美論氛圍再度升溫。對此，外交部政務次長吳志中今（24）日受訪表示，歐洲對該方案存有重大疑慮，但台灣與歐洲在讓戰爭盡早結束上有高度共識，台灣明確反對大國藉由武力擴張領土。中天新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 16 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
WBC》大谷翔平宣布再披日本隊戰袍 跟中華隊唯一有交集在青棒時期
大谷翔平宣布參加明年3月舉行的世界棒球經典賽(WBC)，將是他自2023年後，連2屆參賽，這也代表中華隊有機會在成棒大賽首度對決他。TSNA ・ 2 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前