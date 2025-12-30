美烏會談後「普普」再熱線 普丁告狀官邸遭烏軍偷襲

美國總統川普（右）和俄羅斯總統普丁（左）。（圖／美聯社）





美烏會談才剛在海湖莊園結束，川普又火速跟普丁通話，這是他們24小時之內第二次通話。普丁趁機跟川普告狀，說官邸遭到烏軍無人機襲擊。儘管沒有任何證據，川普卻對普丁的話全盤接受，甚至公開指責烏克蘭，讓烏克蘭總統澤倫斯基直呼俄國滿嘴謊言，蓄意推翻和談。

美國總統川普v.s記者：「我今天早上和他（普丁）進行了一次非常好的通話，我等到早上才打，因為我們結束時，俄羅斯那邊已經很晚了。」

美烏才剛談完，川普和普丁又再次通話，短短24小時內已經是第二次熱線，就在這通電話中，克里姆林宮拋出重磅指控。

廣告 廣告

俄羅斯外長拉夫羅夫：「基輔當局動用91架長程攻擊無人機，對俄羅斯總統普丁位於諾夫哥羅州的官邸發動恐怖攻擊。」

普丁向川普告狀，川普看到影子就開槍。美國總統川普v.s記者：「我今天早上才聽到這件事，你知道是誰告訴我的嗎？是普丁總統本人，他一大早就跟我說他的住所遭到攻擊，這很不好，非常不好，我今天早上才聽普丁說，我對此非常憤怒。」

不過弔詭的是，這起重大指控目前沒有證據，也還沒經過獨立查證。美國總統川普：「你的意思是也許這起攻擊並沒有發生？這也是有可能的，但普丁總統今天早上告訴我確實發生了。」

普丁說有就是有，川普就是信了，烏克蘭氣得直呼這根本是俄羅斯自導自演，想編造藉口，對基輔發動更高強度的攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基：「這又是俄羅斯的另一個謊言，他們宣稱有官邸遭到攻擊，我可以肯定地說，這只是為了鋪陳，為了準備未來可能對首都，甚至國家機構建築發動打擊。」

攤開條件來看，這起指控本身疑點重重，普丁官邸位在俄羅斯西北部，周邊長期部署重兵防護，至少有12套防空系統，包括S-400與「鎧甲」防空系統，若真有近百架無人機來襲，成功突破的可能性，外界認為相當低。

然而俄羅斯至今仍未提出任何影像或證據，川普卻已經全盤接受，甚至主動對外指責烏克蘭。這起官邸遇襲究竟是事實還是刻意放話的政治操作，都已經讓烏克蘭的和平之路再度蒙上陰影。

更多東森新聞報導

首起陸上打擊！ 川普證實美摧毀委內瑞拉「裝毒碼頭」

「神秘美軍機」現蹤台海？ 國防部證實：有他國軍機活動

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

