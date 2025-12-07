美烏會談結束無明顯突破！俄軍猛攻烏克蘭重要基礎建設讓平民受苦
[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄軍至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。隨著美國華府加速推動烏俄停火進程，烏克蘭與美國官員歷時3天的會談6日結束，未見明顯突破。儘管俄羅斯再度對烏克蘭發動一連串無人機與飛彈攻擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）仍承諾持續談判，以追求「真正的和平」。
綜合法新社、路透等外媒報導，美國和烏克蘭雙方官員與代表4日起在佛州邁阿密展開馬拉松式討論，與會官員包括烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫（Andrii Hnatov）；澤連斯基以視訊方式加入，通話時間約2小時。
澤連斯基表示，他加入烏克蘭的談判代表，參與了在佛羅里達舉行的第3天會談，並和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）進行「非常實質且具建設性」的通話。此次會談是在魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）後登場，當時莫斯科否決美國提出的部分方案。
政治新聞網Axios引述兩名知情人士說法透露，有關領土問題的討論相當艱難，俄羅斯仍要求烏克蘭撤出其目前仍控制的部分頓巴斯地區，但美國正設法提出新構想以縮小雙方分歧。另一項關鍵議題是美國對烏克蘭安全保證。一名消息人士指稱，美烏在這項議題上已有重大進展並接近達成協議，但仍需更多工作，確保雙方對安全保證草案的理解一致。
在6日會談前，俄羅斯徹夜對烏克蘭發射超過700架無人機及飛彈，鎖定能源設施、鐵路等重要基礎建設，導致數千戶家庭的暖氣及用水中斷。澤連斯基稍早於社群媒體指出：「這些攻擊的主要目標，再次對準能源設施。俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人受苦。」
根據魏科夫5日在社群媒體X（前推特）平台發布的邁阿密會談紀要，雙方同意「要實質推動任何協議，取決於俄羅斯是否準備展現對長遠和平的嚴肅承諾，包括採取降溫與停止殺戮的行動」。同日，美方與烏克蘭官員「也對安全安排的架構達成協議，並討論維持長久和平所需的嚇阻能力」。
澤連斯基在Telegram強調，烏克蘭致力於持續與美方真誠合作以實現真正的和平，雙方已就「接下來的步驟及與美國會談的形式」達成共識。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在巴黎宣布，將於8日在倫敦與澤連斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，評估由美國擬定、旨在終結烏俄戰爭的方案談判進展。
