美烏會談露停戰契機！ 提高烏軍規模、美提供「類保約」安保

俄烏戰爭打了近4年，美國主導的「俄烏終戰提案會談」23日在瑞士日內瓦舉行，會後雙方表示有「重大進展」，在歐洲盟友建議下，烏克蘭的主權關切被納入，允許提高戰後烏軍規模，以及美國提供類北約安保。

美國和烏克蘭在日內瓦舉行會談，停戰正面進展。（圖／達志影像美聯社）

俄烏戰爭持續近4年後，美國主導的「俄烏終戰提案會談」於23日在瑞士日內瓦舉行，會後雙方宣布取得「重大進展」。在歐洲盟友建議下，烏克蘭的主權關切被納入和平提案中，包括允許提高戰後烏軍規模，以及美國提供類北約安保保障。此次會談修改了原先被批評偏袒俄羅斯的川普28點和平計畫，為結束戰爭帶來新希望。

美國與烏克蘭代表在日內瓦洲際飯店進行了數小時的會談，會議結束後傳出好消息。美國國務卿盧比歐表示，雙方取得巨大進展，雖然還有一些工作要做，但現在的進度比會談開始時前進得多。此次會談由盧比歐率領美方代表團，而烏克蘭則由總統府幕僚長葉爾馬克帶隊。

葉爾馬克在會後發表英文與烏克蘭文的聲明指出，雖然和平提案尚未最後定案，但已納入許多烏克蘭的優先事項，他感謝美方理解烏克蘭的關切。葉爾馬克在記者會上，也再特別感謝美國這個重要朋友，以及川普總統和他的團隊致力於帶來和平。

原先川普提出的28點和平計畫包含烏克蘭割讓領土、縮減軍隊規模、永不加入北約組織以及解除部分俄羅斯制裁等條款，曾遭批評過度偏袒俄羅斯。前CNN莫斯科分社社長Jill Doherty指出，修改後的提案中，一個主要變化是允許烏克蘭軍隊規模從原先的60萬人，增加到80萬人。

根據外媒報導，修改後的和平計畫還包括美國提供「類北約安全保障」，同時刪除了預期俄羅斯不再入侵鄰國、北約不再擴張等條款。特別是在歐洲官員的介入下，新提案建議烏克蘭承諾不以武力收復俄方控制區，領土交換以「接觸線」為基準，且不將仍有烏軍的「頓內次克」視為俄羅斯領土。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，重要的是烏克蘭確實與美方代表進行了會談，而且有訊號顯示川普總統的團隊正在聆聽烏克蘭的聲音。隨著這次會談的進展，持續將近四年的俄烏戰爭或許有望結束，迎來和平。

