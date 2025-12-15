美烏柏林會談 川普特使稱取得不少進展

俄烏戰爭在持續，歐美各國調停行動也沒有停止。這次輪到烏克蘭總統澤倫斯基，和美國特使魏科夫在德國柏林會面，會談焦點之一，就是安全保障。澤倫斯基主動拋出願意放棄加入北約，前提是美國和歐洲提供類似北約第5條款的保障，也就是只要有任何成員遭受攻擊，就要啟動集體防衛機制。

自從俄烏交戰以來，烏克蘭一直堅持要加入北約，這次態度轉變，相當罕見。不過，有專家指出，在俄羅斯強烈反對之下，烏克蘭加入北約的機會本來就相當渺茫。因此這項提議對於推進談判，恐怕幫助不大；俄方則認為是談判基礎。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「這個議題（烏是否加入北約）當然是談判的基礎，也是特別討論的主題。」

烏克蘭總統澤倫斯基說，「我們正在準備，未來幾天和美方以及歐洲盟友會面，柏林將會有多場活動。」

澤倫斯基表示，從15日開始，將會從雙邊會談擴大到多邊會談。歐洲主要國家、北約以及歐盟的領袖，預計都會到柏林共同討論，力求得出最大公約數。

不過，不少烏克蘭民眾仍然持懷疑態度。有民眾指出，即使有安全保障，協議仍然有可能被破壞。

烏克蘭民眾娜塔莉亞表示，「也曾經有很多安全保障，但後果是什麼？我們還不是被殺。我們現在也沒有家，年紀一把還流離失所，也許北約會用某種方式幫我們，但我很懷疑。」

而在戰場上，俄羅斯則是延續近期的策略，出動30枚飛彈與400多架無人機，猛攻港口城市「敖德薩」的能源設施。當地上週一度沒有水電也沒有暖氣，整座城市陷入黑暗當中。

