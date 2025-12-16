美烏歐會談達5共識 澤倫斯基：確保安全才談領土

歐洲各國領袖與美方代表，和烏克蘭總統澤倫斯基，齊聚德國首都柏林舉行高層會談；德國總理梅爾茨在會後記者會上表示，美、烏與歐洲已就俄烏停火方案達成5點共識，此次柏林會談，讓「停火可能性變得可以想像。」

德國總理梅爾茨表示，「我們在過去幾日，目睹巨大的外交動能，或許是自2022年2月24日戰爭開始以來最大的一次，我們現在有機會為烏克蘭展開真正的和平進程，這棵幼苗還很小，但機會真實存在。」

美國總統川普（Donald Trump）雖然未親自前往柏林，但透過電話連線參與這場長達1小時的會談，對會談結果表示樂觀。川普稱，與俄羅斯總統蒲亭進行了多次對話，認為終戰協議的達成比以往任何時候都更接近。

美國總統川普認為，「我認為我們現在更接近了，他們也會告訴你，現在更接近了，我們與俄羅斯總統蒲亭進行多次對話，我認為我們現在比以往任何時候都更接近達成協議，我們看看還能做什麼，我們希望挽救更多生命。」

烏克蘭總統澤倫斯基坦言，美烏雙方在和平協議上仍存在實質分歧，尤其在領土議題上；澤倫斯基強調，唯有在安全保障條款清晰、具體，且可執行的前提下，烏克蘭才會就領土安排做出決定。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，「關於領土的對話已經足夠，坦白說我認為目前我們有不同立場，但我相信我的美國同事，聽到我的個人立場。」

此外，歐洲領袖也討論使用歐盟凍結的2000億歐元「俄羅斯央行資產」，為烏克蘭提供900億歐元的長期貸款；只是此方案遭到比利時等國家反對，擔憂若俄烏最終和平協議未提及賠償，比利時的金融機構可能面臨俄羅斯龐大的法律訴訟風險。歐盟執委會主席馮德萊恩會後表示，歐洲與美國的立場一致，是取得進展的關鍵。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說道，「歐盟將持續提高俄羅斯發動戰爭的成本，我們正準備新的制裁方案，並且已經長期凍結俄羅斯在歐盟的資產。」

分析認為，美國傾向將凍結資產，作為與俄羅斯談判的籌碼；歐洲則傾向使用這筆資金，來滿足烏克蘭急迫的財政需求，這也成為美歐之間難以取得共識的戰略分歧點。

