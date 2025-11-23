美烏磋商傳正面訊號 盧比歐：和平方案期限可調整

（中央社記者陳彥婷基輔23日專電）烏克蘭與美國官員在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，首輪會談後有可見跡象顯示，美國總統川普團隊正在傾聽烏方意見；率領美國代表團的國務卿盧比歐則說，先前對烏方提出須於本月27日前回覆的期限可再調整。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中指出，烏克蘭代表團與美官員會晤進展順利，相關細節仍在更新。他強調，這次是與美方正式對話，「有訊號顯示川普（Donald Trump）總統正在聽取我們的立場」。

他並表示，目前外交進程更為密集，情勢朝正向發展，烏方將堅持可行、具保障且尊重國民的和平方案，也會優先考量在對抗俄羅斯戰事中犧牲者的付出。

澤倫斯基同時透露，合作夥伴提供的情報顯示，俄羅斯正試圖影響烏克蘭境內特定人士以製造負面聲音。他呼籲國人此時應團結履行責任、維護尊嚴，而非破壞國家內部。

盧比歐（Marco Rubio）會後在記者會上提到，因談判正處敏感時刻，不便透露細節。他形容和平方案是「會呼吸的文件」，其內容可做調整，但也強調今日談判「取得重大進展」，美方將持續縮小待討論的爭議條款分歧。

他還指出，美方原本提出的27日期限可以修改，川普對目前的進展也感到樂觀。

由烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）領軍的烏國代表團，今天與盧比歐、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）等人會晤，針對美方提出的28點和平計畫交換意見。

烏方日前也與歐洲領袖商討調整方向，不過對於媒體所披露的歐方修改文件，盧比歐表示尚未收到。

路透社報導，英、法、德向烏方提出的新建議，包括烏克蘭不會以武力收復俄方目前控制的區域、領土交換以現行「接觸線」為基準，不再沿用先前擬議將部分仍駐有烏軍的頓內茨克（Donetsk）視為俄羅斯領土的做法。

此外，建議內容提及將烏軍規模上限由60萬人提高至80萬人；納入美國需提供類似北大西洋公約組織（NATO）第5條的安全保障，即集體防禦承諾。文件也建議烏克蘭在簽署協議後盡速舉行選舉，而非遵照原先的100天時限。

另有部分條款遭刪除，包括「預期俄羅斯不再入侵鄰國、北約不再擴張」等內容，並調整教育及聯合安全工作小組相關細節。（編譯：洪培英）1141124