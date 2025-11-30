美烏磋商和平計畫 盧比歐：具建設性但仍有諸多工作

（中央社海藍戴爾海灘30日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐指出，與烏克蘭官員今天在佛羅里達州的會議「非常具建設性」，但仍有許多工作要做。美、烏官員展開近4小時會談，盼找出俄羅斯和烏克蘭終戰出路。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）告訴記者：「很多部分需要再確認，顯然這裡還有另一個當事方，解決方案必須納入那個部分。本週稍晚（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）先生前往莫斯科時，相關進程將會繼續。我們也一直在不同程度上與俄羅斯方面保持聯繫，對他們的看法相當了解。」

美聯社報導，盧比歐說：「這不僅是在結束戰鬥的條件上，同時也包括讓烏克蘭實現長遠繁榮的條件…我認為我們今天取得進展，但還有更多工作要做。」

在佛州舉行的這場高階磋商於總統川普特使魏科夫前往莫斯科會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）之前幾天展開。

盧比歐、魏科夫以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）代表美方投入磋商。烏克蘭一方面持續抵抗2022年入侵的俄軍，同時面臨國內貪腐醜聞壓力，使得這場會談時機敏感。

外交官關注一份由美國草擬、經華府與莫斯科協商的計畫將如何調整。這份提案因偏向俄方要求而遭受批評。

會談在由魏科夫的地產事業在海藍戴爾海灘（Hallandale Beach）開發的貝殼灣俱樂部（Shell Bay Club）展開。盧比歐於會談開始時表示：「這不只是為和平協議而談，更要開創一條讓烏克蘭保持主權、獨立和繁榮之路。」

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率團。他在回應盧比歐時，表達基輔對華府所作努力的感謝。這話顯然是說給時常批評烏克蘭不夠感激美方協助的川普聽的。

烏梅洛夫說：「美國聆聽我們的聲音、美國支持我們、美國與我們並肩努力。」

烏梅洛夫和盧比歐會談後一同對媒體發表簡短聲明時，雖然強調烏克蘭對美國的感謝，但並未透露談判過程中是否取得任何進展。他說：「我們的目標是讓烏克蘭繁榮且強大。我們討論了一切攸關烏克蘭、烏克蘭人民的重要議題，美國給予極大支持。」

烏梅洛夫一直都參與持續進行的協商。然而在此之前，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）才是烏克蘭首席談判代表。在葉爾馬克住家遭到反貪調查人員搜查後，澤倫斯基於11月28日宣布他已辭職。

澤倫斯基政府近來因能源部門一宗透過承包商支付回扣侵吞1億美元的醜聞而面臨新一波國內壓力。

僅在一週前，盧比歐還在瑞士日內瓦與葉爾馬克會面，雙方均表示在協調新版和平計畫方面取得正面進展。

烏克蘭代表團成員還包括武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov）和總統顧問貝夫茲（Oleksandr Bevz）。（編譯：何宏儒）1141201