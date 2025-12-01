美烏磋商和平計畫 盧比歐：協助烏克蘭永遠安全

針對烏克蘭和平計畫，美國及烏克蘭代表團30日在佛州進行磋商，儘管尚未達成具體協議，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，會議具有成效，延續了日內瓦的成果，也鞏固了本週各項進展，目標是結束戰爭，但我們不僅想結束戰爭，也想協助烏克蘭永遠安全。

烏克蘭談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）則強調，目標是繁榮強大的烏克蘭，我們討論了烏克蘭的未來，討論了所有對烏克蘭和烏克蘭人民至關重要的問題，美國給予了極大的支持。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

