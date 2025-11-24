美烏討論新和平方案 協議確維主權

記者施欣妤／綜合報導

美國與烏克蘭代表團23日起，在瑞士討論美方提出的28點烏俄和平方案；首日會議結束後，白宮表示雙方「取得良好進展」，且重申任何最終協議都將「充分維護」烏克蘭主權。烏克蘭總統澤倫斯基也擬於本週赴美國，與川普親自討論細節。

協商具成效 取得實質性進展

美國與烏克蘭代表團分別由美國務卿盧比歐及澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克率團，在日內瓦進行閉門會談。此前川普政府提出28點烏俄和平方案，包含要求烏克蘭割讓部分領土等內容，引起烏國與歐洲國家質疑，也讓本次美烏會談受到廣泛關注。

廣告 廣告

美烏官員會後發表聯合聲明，表示「一致認為協商極具成效，雙方在立場調整與後續步驟方面，取得實質性進展」；並強調，美烏都同意達成「可持續性且公正的和平」重要性，將繼續合作確保一份能保障烏克蘭安全、穩定與重建的和平協議。

盧比歐會後向記者證實，會談取得「巨大進展」，美烏已縮小分歧，並就川普原始的28點方案進行修改，他樂觀表示「剩下未解決的項目並非不可克服」。被問及是否能在27日前達成協議，盧比歐則表示希望盡快談成，並補充，和平計畫是一份「活的文件」，未來仍可能持續調整。各方目前都未透露細節，24日也繼續在日內瓦進行協商。

澤倫斯基將會晤川普敲定細節

首日會談後，澤倫斯基在社群媒體發文，感謝致力促成和平的許多國家，並特別感謝川普所提供的幫助。而他不排除本週親自赴美國，與川普就最終架構進行討論。

美國一開始提出的28點和平方案，涉及基輔當局割地、限武、不加入北約及部分經濟與政治讓步等，被認為「偏袒」俄國；川普並希望烏克蘭能在27日感恩節前接受。對此，歐洲國家則在日內瓦會議前，提出一份修訂後的28點方案對應版，修改包含反對割讓現有控制領土，堅持談判應依現有接觸線停火後才開始；烏國軍隊規模上限改為80萬人，而非美方原本的60萬等。

美國與烏克蘭代表團24日繼續在日內瓦討論川普提出的和平提案。（達志影像／美聯社）

會後葉爾馬克（圖左）與盧比歐受訪，2人都對會談結果表示樂觀。（達志影像／美聯社）