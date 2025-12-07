美烏談判未有太大進展...澤倫斯基透露通話「非常實際、具建設性」：致力保持與美國真誠合作

日前烏克蘭與美國官員進行的雙邊談判結束，雖歷時三天，不過未傳出有重大突破，烏克蘭總統澤倫斯基透露與美方特使進行「非常實際、具建設性」的通話，並強調將持續與美方真誠合作。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與澤倫斯基會面，一同檢視停戰談判進展。

據報導，澤倫斯基表示，在加入談判團隊與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行了「非常實際、具建設性」的通話。他在社群說，烏克蘭致力於和美國保持真誠合作，以實現真正的和平，並透露雙方已在下一步及未來對話形式方面達成共識。

不過，在6日展開的會談前，俄國徹夜發動密集性打擊，鎖定烏克蘭的能源設施、鐵路等關鍵基礎建設，導致了數千戶家庭供水、供暖中斷。



而先前魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮與俄羅斯總統普丁會晤，據了解，俄方當時拒絕美方部分方案。



對此，魏科夫5日在社群X指出，雙方同意在推動任何協議的前提，是俄羅斯是否願意展現對長久和平的嚴肅承諾，包括採取降溫、停止殺戮的具體行動；會議記錄也表示，美烏雙方官員已就「安全安排的架構」達成共識，並討論維持長期和平所需的嚇阻能力。



法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明日將在英國倫敦與澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，檢視以美方提供的方案為基礎的停戰談判進展。

