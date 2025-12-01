美烏談判稱富有成效 澤倫斯基訪法繼續爭取支持

俄烏戰爭進入關鍵時刻之際，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(1日)在巴黎會晤法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，希望強化歐洲對基輔的支持；同時，美國正推動一個終戰方案，引發各方高度關注。

澤倫斯基在愛麗舍宮與馬克宏舉行會談，同時，烏克蘭則在權衡由美國總統川普主張的方案。歐洲國家擔心，該方案恐讓步於俄羅斯的要求。

美國最初提出的28點停火方案未與歐洲盟友協調，且被視為過度聽從莫斯科對烏克蘭領土的強硬要求。該方案要求基輔撤出東部的頓內茨克地區(Donetsk)，美國則將在實質上承認頓內茨克、克里米亞(Crimea)與盧甘斯克州(Lugansk)為俄羅斯領土。

但經過在日內瓦的協商後，美國修訂了原方案，但目前內容仍不清楚。川普特使魏科夫(Steve Witkoff)預計將在莫斯科進行後續協商，2日則會和普丁討論烏克蘭問題。

美國與烏克蘭談判代表30日在美國佛羅里達進行數小時的協商，雙方都稱會談「富有成效」。川普在空軍一號上表示：「我們很有可能達成協議。」

澤倫斯基今天(1日)與芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)通話後在社群平台上寫道：「仍有一些棘手問題需要解決。」他表示，美國的協商「非常具有建設性」，並補充說，待烏方代表團返回總結後，將就烏克蘭「下一步行動」作出決定。