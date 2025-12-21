美烏讚揚邁阿密會談「富成效」 但未宣布取得突破

美國和烏克蘭特使21日發表聯合聲明，讚揚在美國邁阿密舉行的會談「富有成效且具建設性」，但並未宣布在試圖結束俄烏戰爭方面取得任何明顯突破。

來自烏克蘭與俄羅斯的首席代表、以及基輔的歐洲盟友，過去幾天來在佛羅里達州南部出席由美國總統川普(Donald Trump)特使魏科夫(Steve Witkoff)主持的一系列會議。

儘管最近數週舉行了一連串的高層級會談，但對於立即解決結束戰爭的關鍵阻礙方面，並未出現明顯跡象。

自從華盛頓上個月針對這場戰爭提出一項28點計畫之後，密集的外交折衝隨之展開。這項計畫廣被視為呼應克里姆林宮的要求。

在烏克蘭和歐洲的參與下，這項協議已經重新起草，但它的內容還沒有對外公開。

魏科夫和烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)分別在X平台發表聲明說，「過去3天來，烏克蘭代表團在佛羅里達州和美國與歐洲夥伴們，舉行了一系列富有成效且具建設性的會談」。

他們表示，美烏雙邊會談聚焦於對「4份關鍵文件」的制定與一致立場。它們分別是「20點計畫」、「多邊安全保障框架」、「美國對烏克蘭安全的保障框架」、以及「經濟與繁榮計畫」。

雙方表示，會談特別關注對時間表與後續步驟順序的討論，但他們並未宣布任何進一步的會談。

聲明並補充說，基輔的歐洲盟友們的國家安全顧問「也參與了這項討論，以便就烏克蘭、美國與歐洲的共同戰略作法達成一致」。

俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)也在佛羅里達州南部，據信他已經和成員包括魏科夫、以及川普女婿庫許納(Jared Kushner)在內的美國代表團會面。

根據俄羅斯官媒發布的影片顯示，德米崔耶夫的車隊抵達魏科夫在貝殼灣(Shell Bay)的豪華高爾夫俱樂部。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)21日表示，最近針對結束戰爭計畫所提出的修改是行不通的。德米崔耶夫「應該取得美國與歐洲已制定的計畫內容，並在稍後向莫斯科通報」。

在2022年2月入侵烏克蘭的莫斯科，視歐洲為支持戰爭的一方，並聲稱歐洲參與會談只會造成阻礙。