美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普

美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。

美國（左）與烏克蘭（右）代表團在日內瓦舉行會談。（圖／美聯社）

《路透社》23日報導，美烏代表團於日內瓦舉行會談後發表聯合聲明，雙方表示會談「極富成效」，並將於未來幾天繼續進行。雙方並未就其他一系列亟待解決的問題提供具體細節，包括如何保障基輔免受俄羅斯威脅。

白宮在另一份聲明中表示，新版本加強了安全保障，烏克蘭代表團稱其「反映了烏克蘭的國家利益」。烏克蘭官員未發表單獨聲明，也暫未對此置評。

主持會談的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在日內瓦告訴記者，包括北約的角色在內的一些問題仍需進一步討論，但他的團隊已經縮小了由美國總統川普力推的28項烏克蘭和平計畫中未決問題的範圍。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克與美國國務卿盧比歐在日內瓦向媒體講話。（圖／美聯社）

此外，歐洲官員也加入了美烏代表團的會談，他們起草了美國計畫的修改版本，反對原計畫中擬議的限制基輔武裝部隊和領土讓步。歐洲的方案提議給予烏克蘭比美國計畫更大規模的軍隊，並建議土地交換談判應從前線開始，而不是從預先確定的「哪些區域應被視為俄羅斯領土」的角度出發。

兩位知情人士23日透露，美烏官員正在討論澤倫斯基訪問美國的可能性，可能最快在本週，以便與川普討論美國的和平計畫。其中一位消息人士稱，主要想法是討論和平計畫中最敏感的議題，例如領土問題。

23日早些時候，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示，烏克蘭感謝美國與川普總統為幫助基輔所做的一切努力。澤倫斯基稱，「烏克蘭感謝美國，感謝每一個美國人的心，特別是感謝川普總統。從『標槍』（Javelin飛彈）開始的援助，拯救了烏克蘭人的生命。」此前川普曾表示，澤倫斯基對美國的援助毫無感激之情。此外，澤連斯基也對歐洲以及七國集團（G7）和二十國集團（G20）國家提供的幫助表達了感謝，稱維持這種支持的努力非常重要。

