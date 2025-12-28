美烏領袖佛州會晤！川普：是否終戰「幾週內」見分曉
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間28日表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在結束烏克蘭戰爭的協議上「也許已經非常接近」，不過2位領袖同時坦言，若干最棘手的細節仍未解決。
據《南華早報》報導，2國領導人於28日下午稍晚，在川普位於美國佛州（Florida）的私人莊園海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤後，共同出席記者會。川普表示，是否能成功達成終戰談判，「幾週內」就能見分曉，「如果一切進行得非常順利，可能就是幾週；如果進展不佳，那就會更久。」
澤倫斯基則表示，關於烏克蘭的安全保障，雙方已經達成協議。但川普的說法略為保守，他指出相關協議已完成約95％，並預期歐洲國家將在美國支持下，「承擔其中相當大的一部分責任。」
烏克蘭總統先前曾表示，他希望能夠軟化美國提出的1項建議，該提案要求烏克蘭部隊全面撤出烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），而這也是俄羅斯提出的要求，意味著烏克蘭必須讓出目前仍由其部隊控制的部分領土。
對此，川普與澤倫斯基於28日皆表示，頓巴斯的未來尚未定案。川普稱，「這個問題仍未解決，但已經越來越接近共識。這是一個非常艱難的議題。」
川普也表示，他已提出願意前往烏克蘭國會發表演說，以推動最新的和平方案，「我不確定這是否真的有必要，但如果這能夠每個月挽救2.5萬條生命，或不論實際數字是多少，我都願意這麼做。我們會找到方法，繞過普丁對停火的反對。」
就在澤倫斯基及其代表團抵達海湖莊園前不久，川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）才進行了通話。川普形容2人的通話「富有成效」，克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則稱這次通話「氣氛友好。」
不過，身在莫斯科（Moscow）的前俄羅斯駐美大使烏沙科夫指出，普丁告訴川普，由歐盟與烏克蘭提出的60天停火提議只會延長戰爭。
這名克里姆林宮幕僚同時表示，烏克蘭必須「毫不延遲地」就頓巴斯問題作出決定，並稱俄羅斯政府已同意成立工作小組，以解決衝突，重點將放在經濟與安全議題上。
澤倫斯基於28日下午稍早抵達海湖莊園之際，俄羅斯的空襲行動正持續對基輔（Kyiv）形成巨大壓力。俄羅斯於27日對烏克蘭首都及其他地區發射數百枚飛彈與無人機，導致基輔部分地區的電力與供暖系統癱瘓。
澤倫斯基將這一連串攻擊形容為俄羅斯對美國斡旋和平努力的回應，但川普於28日表示，他相信普丁與澤倫斯基都是真心希望和平。這位美國總統還透露，在與澤倫斯基會晤後，他將再次致電普丁。
普丁於27日表示，若基輔不尋求迅速達成和平協議，莫斯科將持續戰爭行動。近幾個月來，俄羅斯在戰場上穩步推進，並於28日聲稱再度控制數個定居點。
儘管基輔與華盛頓在多項議題上已取得共識，但是否以及將割讓哪些領土給俄羅斯，仍未有定論。莫斯科堅持必須取得整個頓巴斯，而基輔則希望將版圖凍結在目前的戰線位置。與此同時，美國試圖尋求折衷方案，提出若烏克蘭撤離該地區，將設立自由經濟區，但該區在實務上如何運作仍不明朗。
美國談判代表也提出對札波羅熱核電廠實施共同管控的構想。國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）於28日表示，在其斡旋的另1場地方性停火後，當地已開始進行電力線路的修復工程。
俄羅斯完全控制克里米亞（Crimea），並於2014年將其併吞。自2022年2月底全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已控制約20%的烏克蘭領土，包括約90%的頓巴斯、約75%的札波羅熱與赫爾松（Kherson）地區，以及哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）與聶伯彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）的部分地區。
普丁於12月19日表示，和平協議應以他於2024年提出的條件為基礎，包括烏克蘭自頓巴斯、札波羅熱與赫爾松全面撤軍，以及基輔正式放棄加入北約（Nato）的目標。
澤倫斯基與川普的互動過去並非總是順利，但此次28日的會面是在數週密集外交努力後進行。歐洲盟友雖然有時被排除在談判核心之外，仍加強行動，試圖勾勒出戰後對基輔的安全保障框架，並期望獲得美國支持。
在28日前往海湖莊園之前，澤倫斯基表示他已與英國首相施凱爾（Keir Starmer）進行了1場深入的電話會談。川普也表示，他與澤倫斯基將在佛州會晤期間，曾在某個時點與歐洲領袖進行通話。
這份20點計畫源自1份由俄羅斯主導的28點計畫，該計畫是川普特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）與俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會談後討論出來的結果，並於11月公開。隨後，烏克蘭官員與美國談判代表的進一步磋商，促成了對基輔而言更為有利的20點版本。
