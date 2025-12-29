美烏領袖會談 川普允類北約安全保障

記者潘紀加／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日舉行會談，磋商最新烏俄20點和平方案；雙方雖對烏東領土等議題未達共識，但仍宣示美方支持多數構想並同意提供類北約安全保證，同時也將繼續磋商，尋求在數週內實現停火前景。

預告停火在即 歐將承擔大部分責任

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，川普28日在佛羅里達州的海湖俱樂部，與來訪的澤倫斯基會談，商討烏俄和平前景；雙方除在會後記者會上互相推崇，展現良性氣氛；澤倫斯基也證實，美方已同意大多數提案內容，並就比照北約憲章第5條條款，提供類安全保障協議構想「形成共識」。川普則說，歐洲國家將在美方支持下「承擔大部分責任」，他也認為停火談判「已進入最後階段」，並樂觀表示，烏俄「可能已非常接近」達成停火協議。

此外，雙方也開誠布公，坦言在烏東四州領土歸屬、札波羅熱核電廠營運議題尚有分歧，仍待持續協商。不過澤倫斯基稍早於26日表態，提議若俄國同意停火至少60天，則烏國願舉辦全民公投，將涉及領土讓渡方案交付民意決定；此舉展現重大讓步善意。

報導還說，川普曾於28日稍早與俄羅斯總統蒲亭通話，並證實談話「富有成效」；不過俄方則堅持強硬立場，要求烏軍「立即」撤出頓巴斯地區，還宣稱暫時停火「只會延長衝突」，蒲亭27日還高調宣稱，不排除將繼續透過軍事手段達成目標，令外界擔憂和平方案難澆熄其侵略野心。

川普（右）28日與澤倫斯基會晤，商討烏俄和平計畫草案，展現融洽互動氣氛。（達志影像／美聯社）

烏國雖釋出多項重大讓步善意，但俄方仍堅持強硬立場，凸顯侵略野心。圖為戍守頓內茨克前線陣地的烏軍官兵。（達志影像／美聯社資料照片）