美爆人染H5N5禽流感！石崇良提醒1事

▲美國爆出人類染H5N5禽流感，衛福部長石崇良表示，民眾出外留意避免接觸禽鳥。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓州官方21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，案例也被認為是全球首例。而衛福部長石崇良說，這是一個新的、重組後的變種病毒，目前美國CDC評估尚未造成人傳人風險，我國疾管署會持續評估，但還是呼籲國人要留意外出旅遊避免接觸禽鳥。

根據美聯社報導，華盛頓州衛生部門21日表示，該州一名年長者因感染H5N5型禽流感病毒株死亡。患者本身有多種慢性病，其自家後院飼養的家禽曾接觸到野鳥。目前尚不清楚其感染途徑，但有官員推測可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關連。

患者在11月初因高燒、意識不清和呼吸困難入院治療，先在當地醫療機構治療後，轉送道西雅圖國王郡一家醫院，化驗結果證實感染H5N5病毒。

相關案例也引發關注，石崇良今（23）日出席「第七屆臺灣藥學聯合學術研討會」，會前接受媒體聯訪時表示，根據疾管署的了解，全球首例的H5N5禽流感傳人發生在美國，其他國家目前尚未有新的病例報告。

石崇良指出，這是一種新的、重組後的變種病毒，美國CDC的評估尚未造成人傳人風險，仍鎖定是禽傳人，後續的變化和進展，我國疾管署會密切注意。

石崇良提醒，目前進入冬天候鳥遷徙的季節，呼籲國人出外旅遊要盡量避免接觸禽鳥。

