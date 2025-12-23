美爆共軍部署百枚洲際飛彈 2027年具「對台取勝能力」

中國國家主席習近平。（圖／美聯社）





美國五角大廈一份戰爭部報告草案顯示，中國大陸極可能已在最新建成的三個飛彈發射井基地中，部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），並且無意參與任何軍備控制談判，凸顯北京持續擴張的軍事野心。

根據《路透社》報導，該份報告草案中，中國在靠近中蒙邊境的三處飛彈發射井區域，可能已裝填大量固態燃料的DF-31型洲際彈道飛彈。五角大廈過去已對外通報這些發射井的存在，但先前從未揭露實際部署的飛彈數量。

報告指出，中國正在以全球核武國家中最快的速度，擴充並現代化其核武庫。截至2024年，中國核彈頭數量估計為600枚左右，並預期在2030年前突破1,000枚。

此外，該份報告也提及中國對台軍事準備。報告評估，北京方面預期在2027年底前，具備對台作戰並取得勝利的能力。相關評估反映出中國持續加強軍事能力，並將台海情勢納入其長期戰略規劃。

報告同時指出，儘管美國領導層多次呼籲與中國及俄羅斯展開軍備控制對話，北京對此顯示出高度保留態度，並未表現出參與相關談判的意願。

這份五角大廈報告草案，進一步揭示中國在核武與整體軍事部署上的快速擴張，成為美方關注的重要安全議題。

